L'action GDR free-to-play Project Mugen cambia nome in Ananta e dà l'appuntamento alla prossima settimana

Le novità non finiscono qui. Infatti, il team di sviluppo ha dato appuntamento ai giocatori alle 03:00 italiane di martedì 5 dicembre per un nuovo trailer , dal quale dovrebbero arrivare ulteriori dettagli su personaggi, gameplay e forse anche una finestra di lancio.

NetEase Games e gli sviluppatori di Naked Rain hanno svelato il titolo ufficiale di Project Mugen , il nome in codice dell'action GDR free-to-play urban fantasy attualmente in sviluppo per PC, PS5, iOS e Android. Come svelato dal teaser trailer che trovate qui sotto, il nuovo titolo è Ananta .

Che cosa sappiamo su Ananta

Annunciato ad agosto dello scorso anno, Ananta è un action GDR free-to-play in stile anime ambientato in un mondo open world di stampo urbano, dove gli esseri umani hanno imparato a convivere cone entità soprannaturali. I giocatori vestono i panni di un Esper noto come "Infinite Trigger", un investigatore di alto rango che affronta le anomalie che minacciano il precario equiligrio della città che fa da sfondo alle vicende del gioco.

Un po' come Genshin Impact e altri titoli con meccaniche gacha, sarà possibile sbloccare nuovi personaggi giocabili e sfruttare le loro peculiari abilità di combattimento. Il gioco promette di offrire anche grande libertà di esplorazione, con il giocatore che può guidare vari veicoli, correre sui muri e persino oscillare a gran velocità tra un grattacelo e l'altro come dei provetti Spider-Man. Per via di tutte queste caratteristiche e uno stile visivo accattivante, il gioco ha attirato su di sé molte attenzioni fin dall'annuncio e, come già detto in apertura, la prossima settimana dovrebbero arrivare un buon numero di novità.