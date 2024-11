Auricolari Apple AirPods Pro 2 al prezzo minimo dopo essere tornati in vendita su Amazon per il Black Friday

È oggi arrivato il vero e proprio Black Friday 2024. Le promozioni sono in corso da giorni oramai, ma se avete atteso fino al 29 novembre per andare in cerca degli sconti migliori non disperate, vi è ancora tanto in offerta per voi, in tante categorie, che siano esse i videgiochi, i componenti PC, gli smartphone e non solo. Ad esempio, possiamo trovare in sconto gli auricolari Apple AirPods Pro 2. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato è 279€. Il prezzo più basso fino a pochi giorni fa era 213€. Ora gli auricolari si trovano alla miglior cifra di sempre sulla piattaforma. Amazon si occupa di vendita e spedizione.