Il team di Star Citizen licenzia, nonostante abbia superato i 750 milioni di dollari di finanziamento

750 milioni di dollari è un budget che la maggior parte dei videogiochi può solo sognarsi. È anche la cifra che pare essere stata raggiunta da Star Citizen , contando solo i finanziamenti dal basso. Nonostante le enormi disponibilità economiche, lo sviluppo del gioco, che va avanti da più di dieci anni, è ben lontano dall'essere concluso. Non solo, perché Cloud Imperium Games, lo studio di sviluppo guidato da Chris Roberts, pare abbia anche licenziato del personale . Lo ha fatto subito dopo il recente Citizencon, in cui ha obbligato alcuni dipendenti a lavorare sette giorni su sette, a ritmi insostenibili.

Lo stato dello studio

L'informazione proviene da un ex dipendente di CIG, che ha scritto su X per dire che il suo ex datore di lavoro "sta licenziando molti dipendenti negli ultimi due giorni senza alcun compenso, dopo averli fatti lavorare fino allo sfinimento senza nemmeno un grazie", e che un "annuncio ufficiale" dovrebbe arrivare "presto".

La testata Insider Gaming ha contattato alcune delle sue fonti, che gli hanno confermato i licenziamenti. Purtroppo non è riuscita a ottenere il numero preciso dei licenziati. Comunque sia, a essere colpiti pare che siano stati in particolare gli impiegati nel dipartimento QA. I licenziati non dovrebbero esser moltissimi. Si stimano una dozzina di persone circa, ma è comunque una situazione stridente con il nuovo record raggiunto nella raccolta fondi.

Detto questo, non è la prima volta che Cloud Imperium Games licenzia. Giusto a inizio anno ha lasciato a casa circa 100 dipendenti, facendo loro firmare degli accordi di riservatezza sui licenziamenti stessi.