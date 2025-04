Star Citizen ha superato un altro record in fatto di finanziamento dal basso

Cloud Imperium Games, lo studio di sviluppo di Star Citizen, ha anche annunciato che quest'anno l'evento annuale CitizenCon non si terrà in presenza .

Star Citizen ha superato un'altra pietra miliare in termini di finanziamenti ricevuti dal basso, ossia dai giocatori. La raccolta fondi ha infatti superato gli 800 milioni di dollari (800.767.429 di dollari, in questo momento), una quantità davvero enorme e molto superiore anche alle cifre che girano per le produzioni tripla A più costose ( GTA VI a parte, probabilmente).

Un successo lungo dieci anni

L'evento dell'anno scorso è stato foriero di molte novità, inclusi i piani per Star Citizen 1.0 e l'annuncio di una finestra di lancio per la campagna single-player Squadron 42, insieme a una massiccia presentazione del gameplay.

L'evento di quest'anno si terrà in diretta streaming l'11 ottobre, sotto il nome di "CitizenCon Direct". Secondo l'annuncio, l'evento promette "molte rivelazioni, sorprese entusiasmanti e un modo divertente per molti di voi di prendere parte ai festeggiamenti insieme agli sviluppatori di CIG, non importa in quale parte del mondo vi troviate."

In realtà ci saranno anche degli eventi in presenza, sotto forma di watch party organizzati dalla compagnia. Si chiameranno "Bar Citizen" e presto saranno svelati tutti i dettagli in merito. L'evento sarà trasmesso in streaming su Twitch e YouTube, con le registrazioni caricate immediatamente dopo la conclusione dello streaming. Naturalmente, la visione sarà gratuita.

Per quale motivo l'evento non è in presenza? La spiegazione è semplice: Cloud Imperium Games si sta concentrando sullo sviluppo di Squadron 42 in vista dell'uscita del prossimo anno e sui miglioramenti di Star Citizen, con il lancio di patch mensili focalizzate sui contenuti e sul miglioramento della qualità della vita. Se non conoscete Star Citizen, è un progetto finanziato tramite crowdfunding. È diretto da Chris Roberts, diventato famoso per la serie Wing Commander. È un simulatore spaziale sandbox multigiocatore che è in sviluppo da oltre un decennio e in alpha da diversi anni. È disponibile esclusivamente per PC e ha appena ricevuto l'aggiornamento Alpha 4.1. Conta 5.572.097 utenti registrati, non tutti paganti.

Tra l'altro, il 2024 è stato il secondo miglior anno di sempre per la campagna di crowdfunding di Star Citizen, mancando il record assoluto per soltanto un milione di dollari.