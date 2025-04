Sand: abbiamo giocato una sorta di Sea of Thieves con tanta sabbia e dei camminatori al posto delle navi

Per chi non avesse capito una parola, i giochi PvPvE sono esperienza multiplayer nelle quali si affrontano nemici gestiti dal computer e gli altri giocatori con i quali è anche possibile parlare e stringere alleanze. Gli extraction shooter sono invece quei giochi nei quali devi arraffare più oggetti preziosi possibili e poi scappare via; in Sand per farlo è necessario raggiungere una torre radio, salirci sopra per attivare il trasmettitore e aspettare due emozionanti minuti col rischio che tutto vada male o che gli altri vi freghino tutto.

Qui c'era il mare

Senza alcun dubbio, l'aspetto più accattivante di Sand è la sua ambientazione: è come se nel mondo di Sea of Thieves qualcuno abbia prosciugato il mare. Per navigare questo oceano di sabbia non è possibile utilizzare normali imbarcazione, nel mondo steampunk di Sand ci viene così fornito questo quadrupede meccanico che sbuffa come un treno a vapore. Caratteristica che non è stata inserita a caso ma serve appunto per rendere più visibile gli altri mech in lontananza.

Davvero un peccato non essere riusciti a provare a dovere il PVP di Sand, ma questi sono giochi imprevedibili

Proprio come Sea of Thieves, di notte sarà possibile accendere le luci a bordo o quelle frontali, ma questo aumenterà ulteriormente la capacità degli altri di scorgerci in lontananza. Alla guida è davvero molto divertente: sono presenti due diverse velocità, oltre alla retromarcia, ed è possibile anche utilizzare lo strafe che, insieme alla rotazione del timone, garantisce una libertà di manovra davvero eccezionale. Questo bestione d'acciaio rallenta in salita, quasi ad arrancare, e accelera in discesa: l'impressione è davvero quella di cavalcare le onde di un oceano irrequieto.