Exoborne, il provato dell'extraction shooter di Tencent a base di disastri climatici

Vi avevamo parlato a più riprese di questo ambizioso progetto, e adesso possiamo dunque esporci sulla bontà di un'idea che, come sapevamo, gira intorno a un mondo devastato da fenomeni climatici estremi. Exoborne è quindi un extraction shooter come tanti altri, o merita di attrarsi un pizzico della vostra curiosità?

Possiamo essere d'accordo sul fatto che sviluppare oggi un extraction shooter è una vera e propria scommessa - considerata la quantità di titoli simili che si riversano sulle librerie PC ogni mese - per questo non abbiamo potuto far altro che apprezzare la scelta di Tencent di ambientare la prima sessione di prova del suo Exoborne in una città come Las Vegas, dove lo sparatutto in terza persona di Sharkmob ha mostrato finalmente tutte le sue carte sul tavolo da gioco.

Anche qui le prestazioni di un giocatore dipendono esclusivamente dalla qualità del suo equipaggiamento - quel classico rapporto tra rischio e beneficio che ha fatto innamorare milioni di giocatori di Escape from Tarkov - tuttavia abbiamo scoperto che l'esperienza offerta da Exoborne ha un taglio decisamente più arcade del solito siccome è depurata da quella lunga serie di elementi simulativi quasi sempre presenti in un extraction shooter. Finalmente qualcosa di diverso, una volta tanto.

Per carità, il meccanismo alla base del loop di gameplay è sempre lo stesso, e prevede di entrare in partita scommettendo il proprio inventario, con l'obiettivo di portare fuori dalla mappa la maggior quantità possibile di bottino.

Lo sparatutto di Sharkmob - team già autore di Vampire: The Masquerade Bloodhunt - promette infatti di coinvolgerci in intense sparatorie, magari nel cuore di un tornado di fuoco, supportati da possenti esoscheletri meccanizzati che ricordano un po' quelli visti in Edge of Tomorrow (sì, il film in cui Tom Cruise rinasce in continuazione). Se la cosa aveva saputo incuriosirci in fase d'annuncio, adesso possiamo dire che per assurdo questa idea funziona, dato che regala al nuovo prodotto di Tencent la possibilità di differenziarsi adeguatamente in un mercato fatto di cloni più o meno uguali ad Escape from Tarkov.

Non c'è che dire, se molti degli extraction shooter arrivati sul mercato nel recente passato erano prodotti che si prendevano parecchio sul serio, lo stesso non possiamo dire di Exoborne, titolo che ama definirsi "tattico" e "strategico", ma che non ha alcuna intenzione di rinunciare a una punta di sincera cafonaggine .

La rincorsa al divertimento, piuttosto che alla simulazione

La forte accezione arcade di Exoborne è distinguibile in tantissimi suoi dettagli, dato che ad esempio la salute si ripristina da sola e non è necessario spendere un quarto d'ora per bendarsi, mentre l'armatura è l'unica a poter essere ricaricata e il processo è sempre abbastanza veloce.

L'aliante è un alleato prezioso nel mondo distrutto di Exoborne

Quello che però ha saputo davvero colpirci della formula di Exoborne è il suo sistema di movimento, raramente così stratificato e ricco di possibilità in uno sparatutto a estrazione. Un giocatore può infatti ricorrere a un prezioso rampino che si ricarica dopo un breve cooldown, ma anche a un deltaplano che è cruciale per riposizionarsi in fretta, specialmente se nell'aria sta infuriando una tempesta: spalancando il deltaplano è spesso possibile coprire enormi distanze in un istante, aiutandosi col rampino per prendere quota e per raggiungere ad esempio la sommità di un dirupo, cosa che si è rivelata straordinariamente utile quella volta in cui siamo stati sorpresi da una squadra nemica più in alto di noi.

Non c'è dubbio, il vero elemento di forza di Exoborne è legato al fatto che ogni sparatoria, anche se affrontata da una posizione di svantaggio, è sempre e comunque imprevedibile, considerato anche che è possibile rianimare i compagni uccisi in ogni momento, spendendo un kit medico. Ci siamo trovati impigliati a combattere anche per diversi minuti, tra repentini riposizionamenti e stravolgimenti di fronte, ingaggiando anche più squadre alla volta in un vortice d'adrenalina che, lo ammettiamo, ci ha saputo divertire dall'inizio alla fine della sessione di prova. Sicuramente il risultato è dovuto in parte a un gunplay in terza persona alquanto solido (curiosamente privo di un sistema di coperture), ma anche a un design delle mappe abbastanza efficace, anche se abbiamo trovato le ambientazioni forse un po' troppo simili tra loro in termini di palette e impatto visivo.

I punti d'estrazione sulla mappa faranno convergere i giocatori di Exoborne

Ci aspettavamo invece qualcosa di più dagli Exorig, che non offrono quel grado di personalizzazione del gameplay che auspicavamo. Nel gioco ci sono tre tipi di piattaforme indossabili - ognuna volta a ricalcare una sorta di classe del personaggio - dotate di abilità passive e poteri attivi che, in linea di principio, dovrebbero permettere ai giocatori di specializzarsi sul campo. Ora, è evidente che abbiamo speso troppo poco tempo in compagnia di Exoborne per poterci mettere la mano sul fuoco, ma la sensazione è quella che nelle adrenaliniche sparatorie affrontate a Las Vegas gli esoscheletri non avessero mai il ruolo da protagonisti, mentre erano le armi a fare una differenza sostanziale nell'economia di uno scontro a fuoco.