Il cosplay di Ryuko Matoi da Ariru la mostra con il suo costume senziente

Nel caso non conosciate la serie, è probabile che la breve spiegazione risulti alquanto assurda e non ci sarebbe davvero nulla di strano.

La Ryuko ricostruita da Ariru appare, anche in questo caso, nell'immancabile uniforme scolastica che rappresenta un elemento fondamentale essendo a sua volta un personaggio. Si tratta infatti di Senketsu, ovvero il Kamui creato da Isshin Matoi: una creatura senziente costruita per combattere le biofibre, che diventa presto un prezioso alleato per la protagonista nella sua missione di rivalsa contro le ultra uniformi e nella ricerca dell'assassino del padre.

Torniamo tra le stranezze di Kill la Kill per vedere questo cosplay di Ryuko Matoi , la protagonista della serie, da parte di Ariru , che dimostra ancora una volta la capacità di questa cosplayer di riprodurre i personaggi in maniera veramente accurata.

La versione di Ryuko da parte di Ariru

Tutta la serie di Studio Trigger è in effetti una sorta di parodia alquanto fuori di testa di vari manga seinen e simili, ma questo solo all'apparenza, perché nasconde una trama alquanto complessa.



Al di là di questo, la ricostruzione effettuata da Ariru della protagonista risulta davvero di ottimo livello, non solo nella perfetta riproduzione di Senketsu ma anche per la capigliatura estremamente fedele all'originale. Il costume è opportunamente succinto così come nell'originale, ma è ricostruito secondo le caratteristiche ben visibili nell'anime, così come acconciatura e altri elementi presenti nella foto.

