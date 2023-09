Kill la Kill, un cosplay di Ryuko Matoi da Shirogane in uniforme e in bikini

Shirogane colpisce ancora: la modella russa ha deciso di dedicare il suo ultimo cosplay a Ryuko Matoi, la protagonista della celebre serie animata Kill la Kill, interpretando il personaggio in una duplice versione: con l'uniforme e in bikini.

Il risultato è in entrambi i casi grandioso, ma del resto non avevamo dubbi considerando il livello qualitativo a cui questa cosplayer ci ha abituato per quanto concerne il dettaglio dei costumi, l'attenzione riservata alle acconciature e naturalmente al makeup, sempre perfetto.

Peraltro magari ricorderete che l'anime creato da Trigger e Kazuki Nakashima è stato protagonista qualche tempo fa di uno spettacolare picchiaduro a incontri: ne abbiamo parlato nella recensione di Kill la Kill: IF.