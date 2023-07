Super Mario Bros. il film, nel cosplay di Peach, Shirogane è vestita come Mario

La nota cosplayer Shirogane_sama continua con la sua particolare interpretazione dell'eroina di Super Mario Bros. Il Film, mostrandosi in un cosplay di Peach che ha nuovamente gli abiti di Mario, così come aveva fatto anche in altri casi precedenti.

Evidentemente, l'idea ha funzionato: d'altra parte, i vestiti tipici di Mario sono stati ben riadattati in foggia femminile per esaltare la figura di Shirogane, come dimostra la mitica salopette da idraulico che, in questo caso, assume un aspetto decisamente diverso da come siamo abituati a vederla.

Per il resto, il personaggio è chiaramente Peach, come dimostra la tipica capigliatura bionda e tutta caratterizzata da frangette varie, perfettamente riprodotta dall'esperta cosplayer in questione, che in questo caso si è permessa una particolare licenza poetica decisamente riuscita.

Non manca il classico cappello con la M, vero e proprio marchio di fabbrica, a cui si aggiunge in questo caso anche un accessorio particolare: si tratta di un peluche con la forma del tipico funghetto mariesco. Non è Toad, evidentemente, ma proprio uno dei funghi-bonus caratteristici della serie.

Vediamo dunque quest'altra ottima interpretazione di Peach in cross-dressing con Mario, decisamente originale, da parte di Shirogane.

Se siete alla ricerca di altri cosplay, vi rimandiamo ad alcuni dei più recenti pubblicati su queste pagine, come il cosplay di Misty da caterpillar_cos tratto da Pokémon, il cosplay di Nico Robin da nadyasonika tratto da One Piece, cosplay di Asuka di Shirogane-sama da Neon Genesis Evangelion, cosplay di Caulifla da elia.fery e quello di Marion in costume da bagno da Elia.fery tratti da Dragon Ball.