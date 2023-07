Pokémon: il cosplay di Misty da caterpillar_cos ci porta al mare

Cambiano le ere ma Pokémon rimane sempre una serie molto gettonata dalle cosplayer e, nonostante il cambio generazionale effettuato, gli allenatori ormai entrati a far parte della cultura popolare continuano ad essere quelli più quotati, come dimostra questo cosplay di Misty, da parte di caterpillar_cos.

La modella in questione riprende lo stile classico del personaggio con la "divisa" storica di Misty, compagna di viaggio di lungo corso del protagonista Ash. La capopalestra di Celestopoli, è presente nelle avventure di Pokémon fin dalla prima serie animata, ambientata nella regione di Kanto, e ha da poco lasciato la scena con lo storico cambio di protagonisti avvenuto nella serie animata.

Anche in questo caso, come spesso accade, l'interpretazione di caterpillar_cos restituisce un'immagine decisamente più adulta rispetto alla Misty originale, ma resta comunque invariato lo spirito vivace e allegro che è tipico del personaggio, riprodotto con grande efficacia dalla modella in questa foto, che potrebbe rappresentare a tutti gli effetti una versione della celebre allenatrice da grande.

Misty è specializzata in pokémon di tipo acqua e qui viene rappresentata con la sua tenuta classica: canottiera gialla, pantaloni corti di jeans, bretelle rosse e l'iconica capigliatura rossa con coda sbarazzina riprodotta in maniera perfetta.

