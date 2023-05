Dragon Ball: il cosplay di Marion in costume da bagno da Elia.fery rilancia un classico

Torniamo dalle parti di Dragon Ball con questo cosplay di Marion da parte di Elia.fery, che ripropone quello che è diventato praticamente un classico, con la ragazza in questione ovviamente in costume da bagno, come spesso accade nelle sue rappresentazioni.

Marion è diventata protagonista di un caso particolare: nonostante abbia davvero poca rilevanza nella storia dell'opera di Akira Toriyama, Marion risulta comunque essere un soggetto molto gettonato dalle cosplayer e il motivo è piuttosto evidente. Si tratta infatti di una ragazza particolarmente affascinante e procace, che è finita per essere una delle più apprezzate anche se meno presenti in assoluto all'interno dell'anime.

Spesso confusa con Bulma, visto che in effetti sono davvero molto simili, Marion è l'ex-ragazza di Crilin, che compare solo in alcuni episodi filler della serie animata di Dragon Ball Z, peraltro flirtando spesso anche con altri personaggi maschili, come successo con Yamcha e Gohan.

Anche per questo motivo, oltre al suo essere alquanto viziata e poco empatia, non si può nemmeno considerare propriamente una campionessa di simpatia, ma il suo punto di forza risiede altrove, come dimostra anche quest'ottimo cosplay di Elia.fery, che ne effettua una rielaborazione fedele.

