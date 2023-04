Naruto: il cosplay di Ino Yamanaka da AlienOrihara è perfetto

Torniamo volentieri dalle parti di Naruto con il cosplay di Ino Yamanaka, questa volta da parte AlienOrihara, che riprende la versione classica del personaggio dalla serie Shippuden, affascinante e letale come quello originale.

Una delle kunoichi più promettenti del Villaggio della Foglia e membro del Clan Yamanaka, Ino è uno dei personaggi storici di Naruto, grande amica/rivale di Sakura fin dall'infanzia e parte fondamentale del trio composto insieme a Shikamaru e Choji.

La versione proposta da AlienOrihara si pone durante la giovinezza di Ino, in particolare durante l'arco temporale di Naruto Shippuden, prima della versione adulta che abbiamo visto successivamente e soprattutto nell'attuale Boruto.

Come gli altri personaggi, anche Ino affronta infatti un'evoluzione costante nel corso della serie, che si riflette in modifiche del suo aspetto ma anche in una sempre maggiore capacità nel combattimento e nelle arti mediche. In questo caso la vediamo in versione da ragazza.

Il costume riproduce perfettamente il tipico abito viola sempre molto elegante con cui si presenta per buona parte della serie, oltre alla capigliatura bionda lunghissima con la pettinatura tipica vista nella serie Naruto Shippuden e agli occhi di un profondo azzurro.

