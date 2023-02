Dragon Ball: il cosplay di Chichi da Nadyasonika è più romantico che combattivo

Torniamo dalle parti del buon vecchio Dragon Ball per un nuovo cosplay di Chichi, questa volta da parte di Nadyasonika, che ci presenta un'ottima interpretazione del personaggio mettendo in evidenza il suo spirito combattivo ma anche il suo lato romantico.

La Chichi rappresentata dalla modella è un adattamento piuttosto originale del personaggio creato da Akira Toriyama: in questo caso la vediamo con un classico abito in stile tradizionale, in un atteggiamento che nasconde l'animo classicamente combattivo del personaggio dietro un'espressione più assorta, che restituisce un'immagine romantica.

La moglie di Goku viene dunque messa in scena con un elegante e sfarzoso abito da battaglia, mentre si lega i capelli e forse si appresta a un combattimento, anche se il volto rilassato e il fatto che il cosplay sia stato pubblicato per San Valentino fa pensare a un momento più sereno e sentimentale per la ragazza.

Insomma, nel complesso si tratta davvero di un'ottima reinterpretazione da parte dell'esperta nadyasonika, cosplayer che tra l'altro è specializzata nella rappresentazione di personaggi femminili alquanto forti e combattivi, probabilmente in linea con il suo spirito sportivo e atletico.

