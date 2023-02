Sid Meier's Civilization 7 è in sviluppo con Ed Beach al comando, annuncia Firaxis

Sid Meier's Civilization 7 è in sviluppo: non ci sono altri dettagli al momento ma il team Firaxis ha, in effetti, annunciato che il nuovo capitolo nella celebre serie di strategici è attualmente in lavorazione sotto la guida di Ed Beach, cosa che in effetti non stupisce più di tanto ma è comunque conferma gradita.

Era decisamente prevedibile che la serie proseguisse con un nuovo capitolo, considerando il successo che la storica serie di Sid Meier continua a riscuotere, ma le tempistiche di uscita dei vari giochi restano ampiamente misteriose e avere la conferma di un nuovo capitolo in sviluppo è comunque cosa piuttosto fuori dalla norma.



In ogni caso, Firaxis ha voluto rendere noto che Sid Meier's Civilization 7 è attualmente in sviluppo, con un annuncio vero e proprio che, a questo punto, potrebbe essere piuttosto vicino. Ed Beach continuerà a ricoprire il ruolo di direttore creativo del prossimo Civilization. Beach è stato parte integrante dello sviluppo dei titoli di Civilization per più di 15 anni e recentemente ha guidato la progettazione di Civilization VI, il gioco di Civilization più venduto fino ad oggi. D'altra parte, il team ha appena concluso i lavori su Marvel's Midnight Suns, salvo ovviamente le varie espansioni che arriveranno per il gioco in questione, dunque il nuovo progetto principale è probabilmente proprio il prossimo Civilization.

Considerando come anche Humankind non abbia raggiunto probabilmente gli obiettivi sperati come rivale diretto e che lo stesso Marvel's Midnight Suns sia stato ampiamente apprezzato dalla critica ma non abbia raccolto grandissimi consensi in termini di pubblico, potrebbe essere il momento ideale per l'arrivo di Sid Meier's Civilization 7.

Ricordiamo peraltro l'ottima accoglienza riservata a Civilization 6 e come il gioco abbia continuato comunque ad evolversi e arricchirsi anche dopo il lancio con l'aggiunta di numerosi contenuti: tra questi ricordiamo il Leader Pass arrivato di recente.