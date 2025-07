Firaxis ha svelato tutte le novità in arrivo per Sid Meier's Civilization VII

Firaxis ha pubblicato un nuovo video di Sid Meier's Civilization VII per illustrare tutte le novità in arrivo con la patch 1.2.3 . A illustrarle è stato Shaun Wilson, il QA Lead dello studio. "Questo è un aggiornamento più piccolo di quello di giugno, ma che introduce un paio di funzionalità richieste da tempo e pone le basi per alcuni cambiamenti molto più grandi a cui stiamo lavorando e che abbiamo menzionato nel nostro ultimo check-in degli sviluppatori," ha spiegato lo sviluppatore, per poi dare informazioni più dettagliate .

Le novità

"Iniziamo con una funzione che molti di voi hanno chiesto: l'Esplorazione Automatica. Sì, è finalmente arrivata. Abbiamo già detto che gli esploratori funzionano in modo un po' diverso in Civ 7 rispetto a Civ 6, motivo per cui volevamo che i giocatori avessero l'opportunità di giocare con le nuove abilità degli esploratori invece di aggiungere subito l'esplorazione automatica. Ma vi abbiamo ascoltato. A volte è più facile lasciare liberi gli esploratori e le navi, permettendo loro di fare scoperte, incontrare una nuova civiltà o finire dritti in un pericolo."

Quella dell'esplorazione automatica era una funzione richiestissima dai giocatori, che alleggerisce non poco le incombenze dal mediogioco in poi.

"Stiamo anche introducendo il primo ciclo di modifiche agli avvisi dei consiglieri. Si tratta di quei piccoli pop-up dei vostri consiglieri militari, economici, scientifici o culturali. A meno che non li abbiate disattivati completamente nelle impostazioni, probabilmente li avrete visti intervenire su cose come 'un'altra civiltà sta costruendo la meraviglia a cui puntate' o 'il vostro tesoro sta traboccando'." ha poi continuato, spiegando che, in base ai feedback ricevuti "alcuni di questi messaggi apparissero troppo spesso o in momenti strani, come ricevere un avviso che le armi nucleari sono disponibili quando si è già costruita un'arma di distruzione di massa su un bombardiere. Quindi, abbiamo riaperto il cofano e apportato alcune correzioni."

Cambiamenti anche per il passaggio delle ere: "abbiamo aggiunto una nuova impostazione di gioco avanzata per modificare il comportamento della transizione di era. Questa nuova impostazione predefinita si chiama "Continuità", e la vecchia impostazione di transizione si chiama "Raggruppamento".

Ecco cosa potete aspettarvi con la Continuità attiva:

Le vostre unità si potenziano dove si trovano, invece di raggrupparsi di nuovo nel vostro impero.

Se le vostre unità si trovavano nel territorio di qualcun altro, verranno espulse come se aveste perso i confini aperti, ma rimarranno nelle vicinanze.

Navi e unità d'assedio ora verranno trasferite dall'Antichità all'Esplorazione, così come i coloni, i migranti, gli esploratori e i mercanti di tutte le ere.

Ci sono chiaramente anche altre novità minori, per quello che è un altro sforzo di Firaxis per migliorare Sid Meier's Civilization VII, da scaricare il prima possibile.