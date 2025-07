Test Drive Unlimited: Solar Crown ha un grande futuro, con contenuti in arrivo nel breve e nel lungo periodo

L'editore Nacon ha pubblicato un ricchissimo diario di sviluppo di Test Drive Unlimited: Solar Crown per svelare quali contenuti possiamo aspettarci per il gioco nel breve e nel lungo periodo. Il 23 luglio uscirà la Stagione 4 e il Racing Content Manager Alexander Arthur alias Alex VII ha illustrato tutte le novità in arrivo per l'anno 2 e oltre. Insomma, pare che le vendite siano andate bene al punto da giustificare un supporto continuato.

Tanti nuovi contenuti

Una delle aggiunte principali della Stagione 4 sarà il Casinò, che consentirà ai giocatori di scommettere la loro moneta virtuale su attività come le slot o il poker (in arrivo a metà stagione) e fornirà ricompense speciali, tra cui un'auto esclusiva e vari oggetti cosmetici per avatar e auto.

La Stagione 4 introduce anche le Gare Stock (una serie di gare nuove di zecca a cui possono partecipare solo le auto di serie), la funzione Active Aero (un miglioramento del comportamento dello spoiler per le auto che ne sono dotate), la possibilità di nascondere completamente l'HUD, il Ping di gruppo (aggiungere fino a quattro percorsi al GPS e invitare il gruppo a consultare il piano del percorso) e 5 nuove auto.

Il Solar Pass offre ora due circuiti: un circuito premium, ottenibile con i Diamanti, la nuova valuta, e un circuito gratuito disponibile per tutti i giocatori. I possessori delle edizioni Silver (Streets o Sharps) e Gold possono richiedere il Solar Pass gratuitamente (con 20 livelli aggiuntivi sbloccati automaticamente per l'edizione Gold). La Stagione 4 segna la fine dell'Anno 1.

L'Anno 2 di Test Drive Unlimited Solar Crown, previsto da ottobre 2025 a luglio 2026, offrirà contenuti ancora più ricchi rispetto all'Anno 1 e introdurrà caratteristiche molto attese dalla community, come le missioni in cabina, la creazione di nuovi tipi di missione votati dai giocatori, i Centri di Gara Ufficiali per facilitare il PvP, le case, oltre a una serie di miglioramenti della Qualità della Vita e un aggiornamento del motore di gioco interno, il KT Engine.

Tutte le stagioni rimangono gratuite per tutti i giocatori, ad eccezione del Solar Pass, il cui circuito premium può essere ottenuto con i Diamanti della Stagione 4, e saranno sempre accompagnate da nuovi contenuti stagionali, tra cui nuove auto, miglioramenti della qualità della vita e nuove caratteristiche di gioco.

Inoltre, gli sviluppatori stanno continuando a lavorare su diversi aspetti del gioco, tra cui il bilanciamento economico e l'ottimizzazione del gioco per console e PC. Stanno inoltre studiando l'implementazione a lungo termine della modalità cross-region, crossplay e offline.

Vediamo anche le anticipazioni sulle prossime stagioni e quando possiamo aspettarcele:

Stagione 5 (ottobre 2025) - Il gioco segnerà il ritorno delle missioni taxi del gioco originale e introdurrà un negozio online, nuovi veicoli, un'economia di gioco riequilibrata e un aggiornamento del motore KT, che migliorerà sia le prestazioni che la grafica.

Stagione 6 (gennaio 2026) - Con un occhio di riguardo per le caratteristiche guidate dalla comunità, i giocatori sono invitati a votare online per decidere quale nuovo tipo di missione sarà aggiunto in futuro. Le quattro opzioni sono: Detective, Consegna, Fotografia e Adrenalina. Le votazioni sono aperte a tutti i giocatori a questo link fino al 4 agosto 2025 alle 12:00 CEST.

Stagione 7 (aprile 2026) - Verranno introdotti i Centri Ufficiali di Gara, luoghi dedicati sull'isola di Hong Kong e nella città di Ibiza, progettati per arricchire l'esperienza multigiocatore e PvP dei giocatori attraverso un sistema di ricerca avanzato per le gare classificate e non. Anche gli Eventi live e il Solar Pass saranno rinnovati.

Stagione 8 (luglio 2026) - Segnerà il ritorno dell'abitazione/immobile, la caratteristica emblematica dei primi due giochi Test Drive Unlimited e quella più attesa dai giocatori. Verranno inoltre aggiunte le missioni Extreme e la modalità Passeggero.

Insomma, il futuro di Test Drive Unlimited: Solar Crown appare davvero radioso. Evidentemente i giocatori lo hanno premiato, nonostante i problemi iniziali.