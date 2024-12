Test Drive Unlimited: Solar Crown può essere giocato gratis su PS5 per la fine dell'anno

Da oggi, venerdì 27 dicembre, fino a martedì 31 dicembre sarà dunque possibile scaricare e giocare alla versione completa di Test Drive Unlimited: Solar Crown su PS5 in maniera totalmente libera, mentre su PC e Xbox il fine settimana libero arriverà più tardi, in attesa di ulteriori informazioni da parte del publisher.

Nacon e KT Racing hanno deciso di celebrare la fine del 2024 e l'inizio del nuovo anno con un'iniziativa molto interessante, che consente di giocare gratis a Test Drive Unlimited: Solar Crown su PS5 per alcuni giorni , proprio in questa parte conclusiva del 2024.

Una versione totalmente aggiornata e completa

I dati di salvataggio e i progressi accumulati in questa versione di prova possono essere automaticamente trasferiti alla versione completa del gioco, nel caso in cui si decida per l'acquisto.

Per partecipare al weekend gratuito su PlayStation 5, i giocatori possono scaricare la versione di prova del gioco visitando la pagina di Test Drive Unlimited: Solar Crown sul PlayStation Store, sebbene al momento questa non risulti ancora disponibile in Italia.

Si tratta di una versione totalmente aggiornata, che consente anche di provare le novità della Stagione 2 del gioco, oltre alle nuove caratteristiche introdotte dopo il lancio, come Ibiza in scala 1:1, con luoghi iconici della capitale, nuove auto, un hub sociale, miglioramenti della qualità della vita, tra cui il volante regolabile fino a 1080°, la chat vocale di prossimità negli hub sociali e nel mondo aperto, nonché un ribilanciamento della difficoltà e del comportamento dell'IA.

Per raggiungere la nuova area è necessario raggiungere il livello di reputazione 12 e poi scegliere un clan tra Sharps e Streets e completare la missione proposta e accedere a Ibiza.

Test Drive Unlimited Solar Crown è peraltro ottimizzato per PS5 Pro, consentendo di raggiungere una risoluzione migliorata in entrambe le modalità grafiche proposte: 1440p a 60 FPS in modalità Performance e 2160p TAA Upscaling a 30 FPS in modalità Quality.

Per conoscere meglio il gioco in questione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Test Drive Unlimited: Solar Crown.