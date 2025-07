Per gli sviluppatori di Test Drive Unlimited: Solar Crown, i dati di Steam possono ingannare sul successo

Non è facile ottenere dei dati precisi sui videogiochi. Per questo gli occhi sono tutti rivolti verso Steam, in particolare verso strumenti come Steamdb, da cui si possono ricavare moltissime informazioni interessanti. Gli sviluppatori di Test Drive Unlimited: Solar Crown hanno però invitato a non considerare la piattaforma di Valve come l'unica presente sul mercato, perché i suoi dati possono essere ingannevoli. Il riferimento, nel caso, è al numero di giocatori contemporanei del gioco di guida, che su Steam è davvero molto basso, tanto da scendere regolarmente sotto alle 100 unità.