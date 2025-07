Hitman potrebbe aver rivelato una funzionalità nascosta di Nintendo Switch 2

Stando a quanto riferito dai redattori di Digital Foundry, Hitman World of Assassination potrebbe aver rivelato una funzionalità nascosta di Nintendo Switch 2 che influenza in maniera importante le performance del gioco.

Pare infatti che andando ad abbassare la risoluzione del sistema si inneschi una sorta di modalità prestazioni che si traduce in un sostanziale aumento del frame rate all'interno del titolo sviluppato da IO Interactive.

Nell'area di Whittleton Creek, ad esempio, il gioco gira il 62,5% più velocemente a 720p e il 9,7% più velocemente a 1080p rispetto ai 4K. Nell'area di Berlino, anch'essa fortemente limitata dalla GPU, i risultati sono simili: +61% a 720p, +7% a 1080p.

Sebbene la scoperta di questa modalità prestazioni nascosta in Hitman World of Assassination sia già di per sé interessante, ci sono altri aspetti che rendono tale funzionalità degna di nota.