I problemi di Hitman su Nintendo Switch 2 verranno risolti presto

007 First Light: come IO Interactive vuole raccontare le origini di James Bond

L'obiettivo degli autori è naturalmente quello di sistemare i cali di frame rate e le altre mancanze prestazionali che al momento affliggono questa versione del gioco, sfruttando l'occasione per fare esperienza sulla nuova console Nintendo anche in vista dell'uscita di 007 First Light .

Un rapporto solido

Annunciato il mese scorso, 007 First Light arriverà anche su Nintendo Switch 2 e per IO Interactive sarà bello lavorare nuovamente sulle piattaforme della casa giapponese. "Avevamo già portato Hitman come versione cloud sull'originale Switch, ma Switch 2 è un dispositivo abbastanza potente da far girare First Light in versione nativa."

Tornando a Hitman: World of Assassination, il team di sviluppo non ha ancora fornito una data precisa per l'aggiornamento che andrà a sistemare i problemi segnalati su Nintendo Switch 2, ma immaginiamo che l'attesa non sarà troppo lunga.