Il CEO di IO Interactive svela i sorprendenti costi della serie Hitman, spiegandone il "segreto"

"Ero executive producer su Hitman Absolution nel 2012, e giurai che non avremmo più fatto dei nuovi gabinetti ", ha riferito Abrak, scherzando su un particolare di quel gioco che fu considerato simbolico del grande lavoro creativo effettuato all'epoca e della politica intrapresa in seguito.

In pratica, i costi di produzione sono andati stranamente a scendere in maniera sostanziale da Hitman Absolution a Hitman 2 e infine a Hitman 3, il quale sorprendentemente è costato molto meno del primo, e tutto grazie alla fondamentale scelta di riutilizzare gli asset.

Un approccio equilibrato

L'idea di non costruire più dei "nuovi gabinetti" era un'intenzione metaforica nel voler cercare di ottimizzare al meglio le risorse, riutilizzando possibilmente gli asset che si potevano sfruttare nei capitoli successivi in modo da ottimizzare costi e tempi di sviluppo.

L'enorme lavoro effettuato su Hitman Absolution in effetti consentì di raggiungere ottimi risultati, ma con un notevole dispendio economico e di energie: "Hitman 2016... diciamo che è stato un gioco da 100 milioni di dollari. Hitman 2 è costato forse 60 milioni di dollari. Hitman 3 è costato 20 milioni di dollari".

Eppure, la qualità dei giochi è andata ad aumentare, come confermato anche dalle valutazioni della stampa, con il CEO di IO Interactive che ha sottolineato come Hitman 3 sia stato il capitolo più apprezzato in assoluto andando dall'80 scarso di Absolution a 82 di Hitman 2 all'87 di Hitman 3.

"Con Absolution abbiamo sprecato tantissimo. È stata una produzione dispendiosa. In qualità di direttore di produzione dello studio all'epoca, ho cambiato completamente il nostro modo di pensare", ha spiegato Abrak.

World of Assassination è una visione iniziata 13, 14 anni fa. Costruire questa base, il sistema di mattoni come lo chiamiamo noi, ci ha permesso di realizzare un'esperienza come la nuova missione di Hitman con Mads Mikkelsen in modo molto rapido ed efficiente".

"Questa è stata una parte importante della creazione di una produzione AAA sostenibile. Non ho intenzione di stare qui a dire che stiamo facendo tutto bene. Continueremo a cercare di migliorare e di essere meno dispendiosi, ma sempre super ambiziosi".