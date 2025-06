La libreria aggregata di Xbox PC è disponibile per gli utenti insider: un video la mostra in azione

Come era stato già annunciato nei giorni scorsi, Microsoft ha lanciato in queste ore la nuova libreria aggregata di Xbox PC, al momento esclusivamente per gli utenti insider che hanno così la possibilità di provare in anteprima una versione beta di questa interessante funzionalità.

Gli utenti che fanno parte del ring degli Xbox Insider possono dunque effettuare il download della nuova versione dell'app Xbox per PC e della Game Bar per Windows, rispettivamente aggiornate con diverse novità, ma la principale è sicuramente l'integrazione dei vari store e launcher all'interno di una stessa interfaccia.

In sostanza, in questo modo l'app Xbox PC diventa una sorta di hub generale in grado di condensare al suo interno tutti i diversi store e launcher per PC, rendendo il tutto più omogeneo e appunto in stile "console".