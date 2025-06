Xbox lancia la libreria aggregata per i giochi PC, un unico hub per tutti i launcher

Xbox ha lanciato la libreria aggregata per i giochi PC, che punta a creare un hub unico per tutti i launcher attualmente disponibili: da Xbox a Game Pass, da Battle.net a tutti gli altri store, dunque Steam, Ubisoft Connect, EA App, GOG, Rockstar e così via.

Gli Xbox Insiders iscritti al programma PC Gaming Preview potranno provare la libreria aggregata a partire da questa settimana, mentre il lancio ufficiale è previsto per le festività natalizie su ROG Ally e ROG Ally X. Immaginiamo che poi l'interfaccia verrà estesa agli altri dispositivi portatili.

La funzione consente di lanciare qualsiasi titolo da un'unica libreria, eliminando la necessità di passare da un launcher all'altro. Una volta installato un gioco da uno store compatibile, questo apparirà automaticamente nella sezione "La mia libreria" dell'app Xbox per PC.

Non è tutto: i titoli compariranno anche nella lista dei "Più recenti": in questo modo sarà ancora più semplice riprendere a giocare senza dover cercare fra più applicazioni.