Xbox Game Pass: tutti i giochi in arrivo nella seconda metà di giugno, tra Rematch, Warcraft e altri

Un'altra infornata da undici giochi è prevista per la seconda metà di giugno, confermando un andamento decisamente positivo di Xbox Game Pass per quanto riguarda le nuove introduzioni in catalogo.

Come da tradizione, il mese di giugno porta tante novità soprattutto a medio e lungo termine per Xbox, vista la quantità di annunci e sorprese emersa durante l'Xbox Games Showcase 2025 qualche settimana fa, ma anche sul fronte delle nuove introduzioni nel Game Pass non si scherza. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un'infornata di 11 titoli nel catalogo, compresi i passaggi da un livello all'altro, che mantengono il bilancio complessivo fra entrate e uscite saldamente in positivo. Procediamo dunque con la consueta panoramica sui nuovi giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di giugno per gli abbonati ai vari tipi di sottoscrizione. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una selezione di titoli dello sconfinato catalogo Activision Blizzard, che continuano a essere introdotti con un attento dosaggio all'interno dell'abbonamento, andando a rappresentare in questo caso delle proposte particolarmente interessanti per gli utenti PC, soprattutto. Quanti sono gli abbonati a Xbox Game Pass? Il possibile numero trapela online, dimostrando un aumento Ricordiamo anche i giochi che lasceranno il catalogo alla fine di giugno, che potrebbero suggerire su cosa concentrare l'attenzione nel caso si vogliano fruire prima che non siano più disponibili. Ricordiamo inoltre che dallo Showcase di giugno sono emersi 12 titoli che arriveranno nei prossimi mesi su Game Pass, e che per luglio ci sono già quattro giochi confermati, in attesa degli annunci ufficiali.

Star Trucker - Xbox Series X|S, 18 giugno (Standard) Nel variegato mondo delle simulazioni mancava finora quella del camionista spaziale, ma fortunatamente Star Trucker è andato a riempire questa ingiustificabile lacuna. Il camion spaziale di Star Trucker Si tratta di un titolo decisamente originale: non è propriamente un Euro Truck Simulator nello spazio, perché qui non si tratta tanto di replicare delle dinamiche reali in maniera precisa, ma è una fantasiosa simulazione di trasporto e commercio interplanetario a bordo di veicoli di fantasia, che mette in scena una rappresentazione fantascientifica davvero unica di questo mondo. Oltre alla guida dello strano veicolo/velivolo, Star Trucker propone anche tanti elementi di contorno come la possibilità di comunicare con altri camionisti tramite una radio CB e personalizzare al massimo sia l'aspetto del truck spaziale sia le sue caratteristiche tecniche, modificando gli elementi esteriori ma anche l'abitacolo interno. Disponibile al lancio direttamente in Game Pass, il gioco di Monster and Monster potrebbe essere veramente una gradita sorpresa di questo inizio estate.

Wildfrost - Xbox, 18 giugno (Standard) L'ambito dei "deck builder" videoludici si sta rivelando alquanto sovraffollato di recente e quelli con varianti roguelike cominciano ad essere veramente tanti. Un combattimento in Wildfrost Nonostante questo, sono molti anche i titoli davvero meritevoli che continuano a uscire all'interno di questo particolare sotto-genere, e Wildfrost rientra tra i giochi da tenere d'occhio. Ambientato in un mondo ghiacciato, sotto la morsa di un inverno perenne, siamo chiamati a costruire un mazzo abbastanza potente da poter attraversare la tundra sconfiggendo tutti gli avversari che si parano dinanzi. Come in un classico deck builder, anche in Wildfrost si tratta di trovare carte e selezionare quelle che risultano più funzionali al nostro gioco, reclutando compagni di battaglia ed equipaggiando oggetti elementali e altri manufatti in grado di incrementare il potere delle carte. Oltre al combattimento, è possibile anche dedicarsi alla costruzione ed espansione della cittadina di Nevillaggio.

Rematch - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 19 giugno (Ultimate, PC) In qualche modo, i giochi di calcio arcade si sono persi nel tempo: siamo talmente abituati all'approccio simulativo in questo ambito da aver perso il contatto con altre interpretazioni videoludiche di questo sport, ed è qui che Rematch può giocarsi benissimo le sue carte. Questa particolare traduzione del calcio in videogioco abbandona la pretesa di riprodurre su schermo delle partite reali, con licenze per qualsiasi cosa, per mettere in scena qualcosa di diverso e tornare un po' alle origini della questione: il divertimento con la palla. Rematch propone partite multiplayer 3 contro 3, 4 contro 4 e 5 contro 5 in cui ogni giocatore controlla un singolo calciatore, in modo da ricreare dinamiche di squadra particolari, in cui ognuno deve interpretare un ruolo e collaborare al meglio con gli altri per vincere. Come potete vedere anche nella nostra recensione di Rematch, l'idea del team Sloclap (autori anche di Sifu e Absolver) è ben costruita e realizzata, creando una versione del calcio videoludico che può risultare facilmente più dinamica e coinvolgente del solito.

Volcano Princess - Cloud, Xbox e PC, 24 giugno (Ultimate, PC) La "simulazione di padre" è ormai una delle tante diramazioni del genere, nonostante possa sembrare una definizione quasi inquietante, e dunque non stupisce veder arrivare un rappresentante di questa categoria anche su Game Pass. La principessa da "crescere" in Volcano Princess Volcano Princess riprende un po' il canovaccio tipico di questi titoli, proponendo la possibilità di crescere una principessa in modo da renderla, col tempo, una persona degna di guidare il Regno di Volcano. Nel gioco interpretiamo un re rimasto vedovo, che si ritrova a dedicarsi interamente alla cura della propria figlia che, da buona principessa, deve crescere in maniera adeguata. Non si tratta però solo di imparare le buone maniere di corte, tutt'altro: secondo la tradizione del regno, la ragazza deve imparare la diplomazia, l'arte della guerra, coltivare l'eleganza e i rapporti interpersonali con il proprio popolo, in modo da diventare un punto di riferimento per tutti, attraverso una grande quantità di impegni e attività da seguire.

Against the Storm - Cloud e Xbox, 26 giugno (Ultimate) Dopo il lancio su PC, Against the Storm arriva ora su Game Pass anche in versione console e cloud. Si tratta di un'interpretazione particolare del city builder con elementi gestionali e una meccanica roguelike, che ci vede costantemente correre contro la Piagatempesta, una sorta di cataclisma che sta distruggendo il mondo. Una panoramica sulla cittadina da costruire in Against the Storm Il nostro compito non è tanto costruire e mantenere in vita un singolo insediamento, come abbiamo visto anche in altri titoli misti tra gestionale e roguelike in passato, bensì cercare di creare diversi insediamenti e connetterli tra loro attraverso varie vie di comunicazioni e trasmissione, in modo da mantenere quanto più possibile in vita una comunità più ampia e interconnessa sulla superficie di questo strano mondo in rovina. L'ambientazione dark fantasy costruisce un'atmosfera molto particolare per Against the Storm, che può rappresentare un titolo piuttosto originale su cui impegnarsi.

Warcraft I: Remastered - PC, 26 giugno (Ultimate, PC) Comparso a sorpresa come celebrazione del trentesimo anniversario della serie, Warcraft I: Remastered alla fine si è rivelato un omaggio non proprio all'altezza dell'originale, ma il suo inserimento nel catalogo di Game Pass è comunque un'ottima notizia, se non altro perché va a completare ulteriormente il panorama dei classici Blizzard all'interno dell'abbonamento con l'aggiunta dell'intera serie strategica. Una base in Warcraft I: Remastered Il problema è che si tratta delle versioni rimasterizzate. Come abbiamo visto, l'operazione di recupero e adattamento effettuata da Blizzard è decisamente pigra e lacunosa, ma se non altro riesce a svecchiare l'interfaccia eliminando un po' di reliquie del passato e rendendola più in linea con le abitudini e le aspettative del giocatore moderno di strategici in tempo reale. L'adattamento della grafica è un altro aspetto controverso, ma fortunatamente opzionale, mentre ha fatto molto discutere l'eliminazione totale della componente multiplayer. In ogni caso, il valore dell'originale non è certamente discutibile e Warcraft I: Remastered può essere un'aggiunta fondamentale al catalogo, almeno su PC.

Warcraft II: Remastered - PC, 26 giugno (Ultimate, PC) Con il primo capitolo, anche Warcraft II: Remastered è stato svelato come sorpresa del trentesimo anniversario, e anche questo ha ricevuto un'accoglienza un po' fredda da parte degli appassionati, sebbene più moderata perché la base di partenza qui è talmente valida da rendere impossibile il fatto di proporre un prodotto non positivo nel complesso. Gli orchi di Warcraft 2: Remastered In effetti, in questo caso Blizzard ha toccato il minimo indispensabile per fortuna: l'interfaccia personalizzabile è praticamente la stessa, la campagna contiene anche l'espansione Beyond the Dark Portal e qui è presente anche la modalità multiplayer originale con le sue mappe. Tutti gli elementi originali sono ancora al loro posto e rendono Warcraft II: Remastered un gioco ancora perfettamente godibile come uno dei migliori esempi storici dello strategico in tempo reale. Si può discutere della validità degli adattamenti grafici applicati, ma la possibilità di toglierli è probabilmente la scelta migliore, consentendo semplicemente di recuperare in maniera adeguata uno dei titoli di maggiore importanza in questo genere.

Warcraft III: Reforged - PC, 26 giugno (Ultimate, PC) Primo capitolo della serie ad essere sottoposto all'operazione di ristrutturazione, nonché il primo a finire per questo motivo in mezzo alle polemiche, Warcraft III: Reforged arriva su Game Pass completando la serie all'interno del catalogo del servizio Microsoft. Una scena panoramica di Warcraft III: Reforged La presenza della trilogia completa rappresenta una notevole aggiunta all'offerta, sebbene le rimasterizzazioni non siano proprio state accolte con grande entusiasmo, visti i vari limiti che sono presto emersi su queste. In ogni caso, si tratta di tre strategici che hanno fatto la storia del genere e che, nella loro forma originale, risultano ancora perfettamente godibili, dunque anche questa aggiunta può avere una notevole importanza. D'altra parte, Blizzard e la community hanno continuato a lavorare su Reforged in questi anni e la situazione attuale è molto meglio di quella che abbiamo visto al lancio: la Campagna single player è stata ripulita della maggior parte dei problemi tecnici, mentre gli elementi multiplayer online godono di buona salute grazie a una notevole quantità di giocatori ancora attivi. Insomma, nonostante le valutazioni su Warcraft III: Reforged siano rimaste in gran parte ancorate al suo stato iniziale piuttosto critico, il gioco è ora in una situazione molto più positiva.

Call of Duty: WWII - Xbox e PC, 30 giugno (Ultimate, PC, Standard) Microsoft continua a inserire in maniera graduale i giochi del catalogo Activision Blizzard all'interno di Game Pass, e così facendo si assicura un bacino di titoli veramente ampio a cui attingere per il prossimo futuro. Un'immagine dei protagonisti di Call of Duty: WWII Questo anche solo prendendo in considerazione la serie Call of Duty, considerando quanti capitoli sono di questa. La nuova introduzione di questo mese è Call of Duty: WWII, uno dei titoli ad ambientazione storica che di recente si sono fatti sempre più rari, nonostante il franchise sia partito proprio da questa caratteristica. In questo caso ci troviamo all'interno di una ricostruzione della Seconda Guerra Mondiale, nella quale seguiamo le vicende di una divisione di fanteria americana a partire proprio dallo Sbarco in Normandia, elemento sempre di grande impatto in questo genere. Call of Duty: WWII conta su una campagna di notevole livello e sul solito corredo di modalità aggiuntive tra singolo e multiplayer, dunque vi possiamo trovare una quantità contenuti davvero notevole. Uscito originariamente nel 2017, a questo punto può sembrare un po' datato rispetto ai titoli di nuova generazione, ma risulta comunque ancora impressionante in alcuni momenti.

Little Nightmares 2 - Cloud, Xbox e PC, 1 luglio (Ultimate, PC, Standard) Dopo il successo del primo capitolo era abbastanza ovvio che Tarsier Studios non si sarebbe fermata a quello: il team svedese ha infatti lanciato qualche anno dopo Little Nightmares II, che arriva ora anche su Game Pass. Un attraversamento inquietante in Little Nightmares II Considerando gli ottimi risultati raggiunti in precedenza, il secondo capitolo riprende le stesse caratteristiche del capostipite, proponendo la medesima struttura e gameplay con l'aggiunta di alcune meccaniche legate soprattutto alla presenza di due protagonisti che cooperano per raggiungere gli obiettivi, oltre ovviamente a nuove ambientazioni e una storia che si presenta come una sorta di seguito diretto. Anche in questo caso ritroviamo la piccola Six alle prese con orrori strani e inquietanti, tra il fiabesco, il grottesco e l'horror psicologico, ma questa volta è accompagnata da un ragazzo chiamato Mono, il quale può essere considerato in effetti il personaggio principale. I due devono attraversare nuove ambientazioni immerse nell'oscurità, cercando di venire a capo di enigmi e minacce utilizzando la logica, la cooperazione e i giusti riflessi in Little Nightmares 2 e la sua irresistibile dose di horror fantastico.

Rise of the Tomb Raider - Cloud, Xbox e PC, 1 luglio (Ultimate, PC e Standard) Sotto diversi aspetti, Rise of the Tomb Raider è stato un seguito perfetto: ha preso gli spunti avviati dal reboot della serie del 2013 e ha evoluto praticamente ogni aspetto, portando a maturazione le caratteristiche introdotte e applicando notevoli miglioramenti tecnici. Un momento di notevole scoperta in Rise of the Tomb Raider Il risultato è un titolo che supera il precedente in ogni direzione e resta tutt'oggi un action adventure veramente affascinante, in grado di stupire ancora sul fronte grafico con alcuni scorci. Anche rispetto al capitolo successivo, Rise of the Tomb Raider conserva il primato per quanto riguarda la varietà di ambientazioni e l'idea di una Lara Croft veramente "globe trotter", impegnata in missioni da una parte all'altra del mondo. Nel caso non l'abbiate giocato in precedenza, il download è dunque obbligatorio: è consigliabile affrontare prima il reboot del 2013 e poi questo, ma non è indispensabile, tuttavia è piuttosto certo che, una volta entrati in contatto con la nuova Lara, vogliate giocare l'intera nuova trilogia perché ne vale veramente la pena.