Quanti sono gli abbonati a Xbox Game Pass? Il possibile numero trapela online, dimostrando un aumento

A trovare il curriculum è stato il solito Timur222, utente di X ormai specializzato nel ricavare informazioni a partire da documenti riscontrabili online che celano indicazioni spesso molto interessanti, come in questo caso.

Tra i tanti misteri che derivano dalle comunicazioni poco precise in termini numerici da parte di Microsoft c'è anche l'attuale numero di abbonati a Game Pass , dato che non viene aggiornato da vari mesi e rende sempre un po' incerta la valutazione sull'andamento del servizio in abbonamento, ma una risposta potrebbe essere arrivata da un curriculum online, che riporta un dato più preciso .

Un aumento, anche se a ritmi rallentati

Non siamo ancora di fronte a una dato preciso, ma nel curriculum in questione si legge che il program manager in questione ha gestito le "operazioni live" di Xbox Game Pass, aiutando a guidare "la crescita di abbonati da 0 a oltre 35 milioni in tutto il mondo".



È un'informazione che non può essere presa come un dato preciso comunicato all'interno di documenti finanziari e oltretutto non sappiamo quanto sia effettivamente aggiornata, ma si basa probabilmente su informazioni interne di Microsoft.

Dunque gli abbonati a Xbox Game Pass attualmente sarebbero "oltre 35 milioni", cosa che dimostra già una certa crescita rispetto all'ultimo dato ufficiale che era stato riferito da Microsoft: nel febbraio del 2024, l'ultima comunicazione al riguardo da parte della compagnia parlava di 34 milioni di utenti abbonati.

La crescita dunque continua ma è chiaramente rallentata rispetto al periodi di enorme crescita che Game Pass aveva fatto registrare anni fa, a indicare come l'utenza potenziale del servizio in abbonamento si stia forse avvicinando al tetto fisiologico di questo tipo di offerta, anche se attendiamo comunque dati ufficiali aggiornati al riguardo.