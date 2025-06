12 nuovi giochi sono stati annunciati per Game Pass durante l'Xbox Games Showcase 2025

Com'era logico aspettarsi, dall'Xbox Games Showcase 2025 sono emerse anche tante novità riguardanti il Game Pass, con ben 12 giochi nuovi annunciati in arrivo direttamente all'interno del catalogo, oltre alle presentazioni di altri titoli già noti.

Molti di questi sono previsti per il 2026, che comincia già a configurarsi come un anno particolarmente ricco per il servizio in abbonamento di Microsoft, ma alcuni sono anche in arrivo nel 2025, sebbene di date precise tutto sommato ce ne siano poche.

In totale, per quanto riguarda Game Pass sono stati dunque 12 giochi nuovi annunciati nel corso dell'evento come in arrivo tra questo e l'anno prossimo, che vanno ad aggiungersi a cinque giochi che erano invece stati già annunciati in precedenza.