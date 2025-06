Arrivano le pubblicità su YouTube Premium Lite: ecco quando e dove appariranno gli annunci

L'abbonamento Premium Lite, lo ricordiamo, è stato concepito per offrire un'alternativa più economica al pacchetto completo di YouTube Premium, pensata per coloro che desiderano un'esperienza di visione priva di interruzioni pubblicitarie ma che non necessitano dei servizi aggiuntivi come YouTube Music. Una proposta che ha riscosso un certo successo tra gli utenti che già utilizzano altre piattaforme per l'ascolto di musica, come Spotify o Apple Music, e che non trovano utilità nelle funzionalità extra del pacchetto completo. Alcuni vantaggi del pacchetto, però, erano stati presentati come temporanei, pur in modo piuttosto vago.

Le pubblicità in YouTube Premium Lite

Fin dalla sua introduzione, infatti, YouTube aveva specificato che Premium Lite non avrebbe garantito un'esperienza completamente esente da pubblicità. Alcune eccezioni erano state previste per i contenuti musicali. Nonostante queste precisazioni iniziali, la percezione generale era stata quella di un'offerta comunque vantaggiosa, dato che le limitazioni venivano considerate minime e il prezzo d'abbonamento risultava decisamente competitivo.

La comunicazione ricevuta dagli utenti in Germania

La novità che sta emergendo riguarda in particolare gli abbonati in Germania e Thailandia, due dei mercati in cui Premium Lite è stato lanciato in fase sperimentale. Fonti come Deskmodder e utenti della comunità TWiT hanno riportato che Google sta ufficialmente informando questi abbonati dell'imminente comparsa di pubblicità nei video Shorts. Ma diversamente da quanto accaduto negli Stati Uniti, dove la presenza di pubblicità nei Shorts era stata chiaramente indicata sin dal debutto del servizio, in altri mercati questa informazione non era stata fornita in modo esplicito fin dall'inizio.

Il motivo di questa discrepanza è presumibilmente legato alla natura sperimentale del piano Premium Lite. Quando l'offerta era ancora in fase di test, non tutte le condizioni d'uso erano state definite in modo uniforme per tutti i mercati coinvolti. Di conseguenza, mentre negli Stati Uniti gli utenti erano stati avvisati tempestivamente, in altre regioni tale dettaglio potrebbe essere stato trascurato, forse proprio a causa del carattere provvisorio dell'offerta.

Voi che cosa ne pensate di questa novità? Vi abbonereste a Premium Lite nonostante questa limitazione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto anche Nintendo Switch 2 potrebbe presto avere l'applicazione di YouTube.