Claude introduce la memoria su richiesta delle conversazioni: così Anthropic sfida ChatGPT

Secondo l'azienda, lo scopo è evitare di "perdere il filo" delle proprie attività. In questo modo Claude potrà ricordare le tue conversazioni passate . In questo modo sarà possibile recuperare i propri progetti, le proprie idee e quanto già discusso con il chatbot.

Anthropic ha annunciato il lancio di una nuova funzione di memoria per il suo chatbot Claude , una delle novità più attese dagli utenti. La funzionalità, mostrata in un video su YouTube, consente di richiedere a Claude un riepilogo delle conversazioni passate : ad esempio, un utente può chiedere cosa si stava discutendo prima di una vacanza e il chatbot recupererà e riassumerà i contenuti , proponendo poi di proseguire lo stesso progetto.

Una funzione che si attiva a discrezione dell'utente

La funzione è disponibile su web, desktop e mobile, e permette di mantenere separati diversi progetti e spazi di lavoro. Al momento, il rollout interessa gli abbonati ai piani Max, Team ed Enterprise: per attivarla, basta andare nelle impostazioni sotto "Profilo" e abilitare l'opzione "Cerca e consulta chat". Anthropic prevede di estenderla presto anche ad altri piani.

C'è però una precisazione importante: non si tratta di una memoria persistente come quella di ChatGPT. Claude ricorda e cita le chat passate solo se l'utente lo richiede, e non costruisce un profilo personale, come ha spiegato il portavoce Ryan Donegan.