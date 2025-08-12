WhatsApp testa nuove opzioni per la condivisione del link di invito ai gruppi

WhatsApp sta introducendo una novità per gli amministratori dei gruppi nella versione beta per Android 2.25.23.5, ora disponibile tramite il Google Play Beta Program. La nuova impostazione consente di scegliere chi può accedere al link di invito del gruppo e al relativo QR code, offrendo maggiore flessibilità nella gestione dei membri. Al momento, la funzione è attiva solo per alcuni beta tester, ma sarà estesa progressivamente nelle prossime settimane.