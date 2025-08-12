WhatsApp testa nuove opzioni per la condivisione del link di invito ai gruppi

WhatsApp sta introducendo una novità per gli amministratori dei gruppi nella versione beta per Android 2.25.23.5, ora disponibile tramite il Google Play Beta Program. La nuova impostazione consente di scegliere chi può accedere al link di invito del gruppo e al relativo QR code, offrendo maggiore flessibilità nella gestione dei membri. Al momento, la funzione è attiva solo per alcuni beta tester, ma sarà estesa progressivamente nelle prossime settimane.
Maggiore controllo per gli amministratori
Fino a oggi, solo gli amministratori potevano visualizzare e condividere il link di invito. Gli altri membri, per aggiungere nuovi partecipanti, dovevano richiederlo manualmente, con possibili rallentamenti soprattutto nei gruppi numerosi. Con il nuovo aggiornamento, gli admin potranno invece rendere visibile il link (e il QR code) a tutti i membri, semplificando l'ingresso di nuovi utenti quando necessario.
La funzione può rivelarsi particolarmente utile in gruppi pubblici o semi-pubblici, come quelli dedicati a corsi, iniziative di volontariato o community di appassionati. Per esempio, in un gruppo di studio, gli studenti potrebbero invitare direttamente i compagni senza passare dall'amministratore, velocizzando il processo e incentivando la partecipazione.
Sicurezza e possibilità di revoca immediata
L'impostazione è disattivata di default, così da preservare la riservatezza dei gruppi fino a decisione contraria degli admin. In qualsiasi momento, è possibile revocare l'accesso disabilitando l'opzione: in questo caso, WhatsApp reimposterà automaticamente il link di invito, invalidando quello precedente per impedire ingressi non autorizzati.
La novità non riguarda solo il link testuale: anche il QR code del gruppo può essere reso disponibile a tutti i membri con la stessa logica. Questo si rivela comodo in occasioni particolari, come eventi o campagne, dove l'obiettivo è far crescere rapidamente il numero dei partecipanti senza compromettere il controllo sugli accessi.