Microsoft Edge: la Copilot Mode è davvero utile? Ecco 5 funzioni da scoprire

Innanzitutto, per accedere alla Copilot Mode basterà entrare nella pagina dedicata e attivare "Copilot" con lo slider presente . Una volta "dentro" le funzioni saranno utilizzabili tramite l'icona Copilot.

Come però possiamo sfruttare al meglio le potenzialità offerte da questa modalità? Come possiamo accedere e quali sono gli elementi che possono cambiare l'esperienza utente (se ce ne sono)? Scopriamoli insieme andando ad effettuare una panoramica delle 5 principali funzioni che questa "modalità" va ad integrare all'interno di Edge .

Microsoft ha deciso di dare una svolta alla vita del suo browser Edge, andandosi ad aggiungere a tutta quella schiera di sistemi che man mano stanno integrando l'IA all'interno delle loro funzioni basilari compreso, in questo caso specifico, l'utilizzo pratico della navigazione .

Questa funzione è particolarmente utile proprio quando è necessario un confronto fra più elementi della nostra ricerca , in modo tale da rendere quest'ultima più rapida ma allo stesso tempo completa di tutte le informazioni necessarie. A questo infatti, si lega in maniera direttamente proporzionale un'ulteriore funzione di Copilot Mode, ovvero la capacità di generare dei riassunti delle varie pagine consultate e delle nostre ricerche .

La prima funzione di cui vogliamo parlare è quella che permette una gestione "multi-tab". Microsoft ci tiene a specificare che con l'autorizzazione dell'utente è possibile consentire a Copilot di vedere tutte le schede aperte, in modo da comprendere il contesto completo di ciò che si sta cercando online . Questo significa confronti migliori, decisioni più rapide e meno spostamenti di schede.

Le Azioni

La seconda funzione che vogliamo illustrarvi è quella relativa alle "Azioni". D'ora in avanti sarà possibile parlare direttamente a Copilot di ciò che si sta cercando di fare. Copilot potrà supportare l'utente sia individuando informazioni in una pagina già aperta o cercando, aprendo e consultando delle pagine in maniera autonoma. Basta dire ciò di cui avete bisogno e Copilot vi aiuterà a muovervi più velocemente, riducendo i clic e la digitazione.

Prossimamente, potrete dare a Copilot il permesso di accedere al contesto aggiuntivo del browser. In parole povere, l'IA sarà in grado di consultare la nostra cronologia e le varie credenziali, per intraprendere azioni più avanzate, senza interruzioni. Questo, chiaramente, potrebbe far storcere il naso ad alcuni utenti particolarmente attenti alla privacy.

Microsoft, da questo punto di vista, ci ha tenuto a rassicurare gli utenti stessi affermando che verranno raccolti solo i dati essenziali e necessari per migliorare l'esperienza, dando anche la scelta agli utenti su quali informazioni effettivamente condividere.