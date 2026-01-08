AMD tace, ma il Ryzen 9 9950X3D2 esiste e spunta nei PC Alienware e nelle workstation

Il Ryzen 9 9950X3D2 rappresenterà un punto di svolta per la gamma X3D : sarà infatti il primo processore AMD con tecnologia 3D V-Cache applicata a entrambi i CCD, una configurazione mai vista prima . Questo significa combinare l'enorme vantaggio della cache tridimensionale con una piattaforma ad alte prestazioni pensata non solo per il gaming , ma anche per carichi di lavoro ibridi e professionali.

Durante il CES 2026 AMD ha ufficialmente presentato il Ryzen 7 9850X3D come il suo processore gaming più veloce, ma l'assenza del tanto atteso Ryzen 9 9950X3D2 non è passata inosservata . Nonostante il silenzio di AMD, diversi indizi confermano che il chip esiste davvero e che il suo debutto è solo questione di tempo.

Ulteriori dettagli rafforzano l'indiscrezione dell'esistenza del Ryzen 9 9950X3D2 di AMD

A rafforzare queste indiscrezioni è stato inizialmente Alienware, che sul proprio account Weibo aveva menzionato il 9950X3D2 come CPU di punta per il nuovo desktop gaming Area 51. Tuttavia, dopo la diffusione della notizia, Dell ha chiarito che si è trattato di un errore di comunicazione e che il sistema mostrato al CES utilizzerà in realtà il Ryzen 7 9850X3D.

Nonostante la smentita, il riferimento al chip ha acceso ulteriormente l'attenzione della community. Un'ulteriore conferma arriva dal system integrator Sytronix, che ha inserito il Ryzen 9 9950X3D2 nella scheda tecnica delle sue workstation NexStation. Secondo l'azienda, il processore sarà abbinato alla GPU professionale Radeon AI PRO R9700 e offrirà una configurazione da 16 core e 32 thread, basata sulla nuova architettura X3D2.