Lo studio di Trails in the Sky 1st Chapter vuole riuscire a lanciare più giochi all'anno

Lo studio di sviluppo giapponese Nihon Falcom , cui dobbiamo il recente Trails in the Sky 1st Chapter , ha pubblicato un piano di business in cui analizza le proprie performance dell'anno precedente e illustra le strategie di business da qui alla fine di settembre 2026. Come riportato dalla testata GameBiz, nei prossimi anni la società intende porre maggiore enfasi sull'espansione multipiattaforma e sulla produzione di nuove proprietà intellettuali, con 6 titoli non ancora annunciati attualmente in sviluppo. L'obiettivo è lanciarne più di uno all'anno.

Guardando al futuro

Nihon Falcom sta vivendo un ottimo momento, grazie ai successi di Trails in the Sky 1st Chapter e Ys X: Proud Nordics. Non sorprende quindi che le vendite siano aumentate del 3,5% su base annua (circa 16,7 milioni di dollari), con l'utile operativo e l'utile netto in crescita rispettivamente dell'8,1% e del 6,0%.

Guardando al futuro, l'azienda ha delineato tre strategie principali per espandere ulteriormente il proprio business nel medio-lungo termine. In primo luogo, Falcom prevede di autopubblicare titoli di punta per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 al fine di ampliare la propria base di ricavi nel mercato domestico. Oltre a Trails in the Sky 2nd Chapter, annunciato per Switch 2 (e per tutte le altre principali piattaforme), la società ha rivelato di essere al lavoro su un port per Nintendo Switch 2 di un altro titolo già esistente, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati resi noti.

Oltre ai port per Nintendo Switch 2, l'azienda intende ampliare la portata delle sue proprietà intellettuali, portandole su nuove piattaforme, aggiungendo il supporto multilingua e arricchendole con altri contenuti multimediali non direttamente legati ai videogiochi. In particolare, il 2026 segnerà il lancio delle versioni inglesi di Trails Beyond the Horizon e Ys Memoire: Revelations in Celceta, mentre Ys X: Proud Nordics e Trails in the Sky 2nd Chapter riceveranno il supporto per inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Infine, Falcom intende concentrarsi sulla creazione di contenuti completamente nuovi, aumentando allo stesso tempo la frequenza delle nuove uscite nei prossimi anni. Invece del consueto 1 nuovo titolo all'anno, Falcom punta a pubblicarne fino a 2 all'anno nei prossimi tre anni. Come rivelato nel piano industriale, escludendo Trails in the Sky 2nd Chapter, sono attualmente in sviluppo 6 titoli non ancora annunciati. Oltre a due nuovi port (uno dei quali è il già citato per Nintendo Switch 2), Falcom sta lavorando anche a tre titoli completamente nuovi: un nuovo capitolo della serie Trails, un nuovo gioco della serie Ys e un nuovo progetto legato a Tokyo Xanadu.