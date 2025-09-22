3

Trails in the Sky 1st Chapter è il lancio di maggior successo di Nihon Falcom su Steam

Nihon Falcom ha dichiarato che Trails in the Sky 1st Chapter è stato il suo lancio di maggior successo di sempre su Steam.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   22/09/2025
La protagonista di Trails in the Sky 1st Chapter
Trails in the Sky 1st Chapter
Trails in the Sky 1st Chapter
La versione PC di Trails in the Sky 1st Chapter sta ottenendo risultati straordinari, almeno stando a quanto riportato dall'editore Nihon Falcom. Uscito il 19 settembre, è un remake completo in 3D di The Legend of Heroes: Trails in the Sky, che risale al 2004. Attualmente è il gioco che vanta il picco di utenti contemporanei su Steam più alto mai raggiunto da un titolo della compagnia.

Due versioni

Trails in the Sky 1st Chapter è disponibile in due versioni su Steam: la versione per il mercato globale, che supporta le lingue giapponese, inglese, francese, tedesco e spagnolo; e la versione asiatica, che supporta cinese semplificato, cinese tradizionale e coreano (con audio originale giapponese incluso).

Entrambe le versioni hanno una valutazione "Estremamente Positiva", con oltre il 90% delle recensioni degli utenti entusiaste del gioco. La versione più popolare è quella asiatica. Secondo i dati di SteamDB, ha registrato un picco massimo di 14.295 giocatori simultanei (contro i 4.874 della versione globale) e ha 1.498 recensioni degli utenti (più del doppio delle 603 della versione globale).

Il remake Trails in the Sky 2nd Chapter è stato svelato in anticipo con un teaser trailer Il remake Trails in the Sky 2nd Chapter è stato svelato in anticipo con un teaser trailer

Pare che sia particolarmente apprezzato nei territori di lingua cinese. Sommando le due versioni, il picco complessivo è stato di 19.169 giocatori simultanei, non pochi per una serie comunque di nicchia.

I giocatori hanno apprezzato praticamente ogni elemento del remake, sia tecnico che contenutistico. Insomma, è una versione migliore dello stesso gioco del 2004, anche grazie ad aggiunte come il viaggio rapido e il sistema di combattimento rivisto per essere più dinamico.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Trails in the Sky 1st Chapter è disponibile per PC, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PlayStation 5.

Segnalazione Errore
