Trails in the Sky 1st Chapter è il lancio di maggior successo di Nihon Falcom su Steam

La versione PC di Trails in the Sky 1st Chapter sta ottenendo risultati straordinari, almeno stando a quanto riportato dall'editore Nihon Falcom. Uscito il 19 settembre, è un remake completo in 3D di The Legend of Heroes: Trails in the Sky, che risale al 2004. Attualmente è il gioco che vanta il picco di utenti contemporanei su Steam più alto mai raggiunto da un titolo della compagnia.

Due versioni

Trails in the Sky 1st Chapter è disponibile in due versioni su Steam: la versione per il mercato globale, che supporta le lingue giapponese, inglese, francese, tedesco e spagnolo; e la versione asiatica, che supporta cinese semplificato, cinese tradizionale e coreano (con audio originale giapponese incluso).

Entrambe le versioni hanno una valutazione "Estremamente Positiva", con oltre il 90% delle recensioni degli utenti entusiaste del gioco. La versione più popolare è quella asiatica. Secondo i dati di SteamDB, ha registrato un picco massimo di 14.295 giocatori simultanei (contro i 4.874 della versione globale) e ha 1.498 recensioni degli utenti (più del doppio delle 603 della versione globale).

Pare che sia particolarmente apprezzato nei territori di lingua cinese. Sommando le due versioni, il picco complessivo è stato di 19.169 giocatori simultanei, non pochi per una serie comunque di nicchia.

I giocatori hanno apprezzato praticamente ogni elemento del remake, sia tecnico che contenutistico. Insomma, è una versione migliore dello stesso gioco del 2004, anche grazie ad aggiunte come il viaggio rapido e il sistema di combattimento rivisto per essere più dinamico.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Trails in the Sky 1st Chapter è disponibile per PC, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PlayStation 5.