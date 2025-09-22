Giochi come The Legend of Zelda: Breath of The Wild possono aumentare il benessere delle persone, per uno studio

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista JMIR Serious Games ha messo in evidenza come i videogiochi open world possano avere un impatto positivo sulla qualità della vita e sul benessere emotivo delle persone. Lo studio cita in particolare The Legend of Zelda: Breath of The Wild, che è stato somministrato a un campione di neo laureati. Il motivo? È una categoria spesso associata a livelli elevati di ansia e burnout. Secondo i risultati ottenuti, il gioco di Nintendo ha contribuito a calmare il campione, dandogli anche un forte senso di avventura e uno scopo, per quanto limitato, portando a diversi benefici anche nella vita quotidiana.