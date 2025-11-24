Udo Kier è morto, lo storico attore aveva preso parte anche a Call of Duty e OD di Hideo Kojima

Il celebre attore tedesco Udo Kier si è spento nelle ore scorse all'età di 81 anni, volto noto anche nel mondo dei videogiochi avendo preso parte a produzioni di grosso calibro come Call of Duty e il nuovo OD di Kojima Productions.

La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla compagna, Delbert McBride, alla rivista Variety, con la morte che è avvenuta la scorsa domenica mattina, ma al momento non ci sono informazioni ulteriori sulla causa o le condizioni in cui questa è avvenuta.

Al di là delle sue partecipazioni nel mondo dei videogiochi, si tratta di una figura storica in ambito cinematografico, avendo preso parte a molte produzioni nella sua lunga carriera.