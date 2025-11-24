5

Udo Kier è morto, lo storico attore aveva preso parte anche a Call of Duty e OD di Hideo Kojima

Il grande attore Udo Kier è venuto a mancare nelle ore scorse, ponendo fine a una lunga e gloriosa carriera cinematografica che ha riguardato a più riprese anche il mondo dei videogiochi.

Il celebre attore tedesco Udo Kier si è spento nelle ore scorse all'età di 81 anni, volto noto anche nel mondo dei videogiochi avendo preso parte a produzioni di grosso calibro come Call of Duty e il nuovo OD di Kojima Productions.

La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla compagna, Delbert McBride, alla rivista Variety, con la morte che è avvenuta la scorsa domenica mattina, ma al momento non ci sono informazioni ulteriori sulla causa o le condizioni in cui questa è avvenuta.

Al di là delle sue partecipazioni nel mondo dei videogiochi, si tratta di una figura storica in ambito cinematografico, avendo preso parte a molte produzioni nella sua lunga carriera.

Una lunga carriera stellare

Il percorso da attore di Udo Kier parte infatti negli anni 60, con lo show televisivo "Road to Saint Tropez", e divenne presto anche un personaggio di culto per la sua vicinanza al genere horror vampiresco e la sua stretta conoscenza con l'artista Andy Warhol.

Agli anni 90 risalgono le sue parti forse più note per il pubblico moderno come quelle in Ace Ventura, Blade, Johnny Mnemonic e Armageddon, ma la sua figura è legata a un ampio spettro di produzioni che vanno dalle pellicole meno conosciute ai Blockbuster, passando per il cinema d'essai.

Sul fronte videoludico, Kier prende parte ad adattamenti cinematografici vari come Far Cry e BloodRayne, mentre nei videogiochi veri e propri compare in vari ruoli, tanto da diventare un volto molto conosciuto anche per i videogiocatori.

Ricordiamo la sua interpretazione di Yuri in Command & Conquer: Red Alert 2 e Yuri's Revenge, quella del Dr. Peter Staub in Call of Duty: WWII e Erich in Martha is Dead.

Resta una grande curiosità su quella che doveva essere la sua prossima grande interpretazione nei videogiochi, all'interno della nuova produzione horror OD da parte di Kojima Productions, con l'attore che risultava protagonista anche del primo trailer del progetto.

Kier era stato annunciato nel cast insieme a Hunter Schafer e Sophia Lillis già nel 2023, ma non è chiaro se la sua scomparsa debba portare a delle variazioni nel progetto, considerando che, in base a quanto riferito da Hideo Kojima nel post in cui commenta la morte dell'attore, sembra che le riprese debbano ancora svolgersi.

