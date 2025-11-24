LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr è al prezzo più basso di sempre su Amazon per il Black Friday

Le offerte di Amazon del Black Friday ci permettono di acquistare i prodotti più interessanti disponibili a prezzi un po' più accessibili e un esempio è il set LEGO Icons de Il Signore degli Anelli dedicato a Barad-dûr , la Fortezza e Torre di Sauron. Il prezzo è il migliore di sempre, ovvero a 390,99€ invece del prezzo consigliato 459,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che gli sconto saranno validi fino al primo di dicembre e che in questo periodo speciale i prodotti avranno un periodo di restituzione più lungo del normale, visto che avrete tempo fino a metà gennaio 2026 per fare il reso gratuito.

Cosa è incluso nel set di LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr

LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr propone un totale di 5471 pezzi che permettono di creare una replica della fortezza con l'Occhio di Sauron; una volta costruito, è largo 45 cm e alto 83 cm. Al propone interno include anche 10 minifigure dei personaggi LEGO de Il Signore degli Anelli, tra cui Sauron, la Bocca di Sauron, un Orco, Frodo, Sam e Gollum e Gothmog.

Alcune delle stanze del set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr

Si tratta di un set con varie funzioni, visto che il cancello nero è automatizzato, l'Occhio di Sauron si illumina e propone svariate stanze dettagliate come una fucina di armi, una sala del trono e una prigione. Include poi diversi accessori come armature e gli elmi della Bocca di Sauron e di Sauron, oltre all'Unico Anello, la luce di Eärendil e la mazza di Sauron.