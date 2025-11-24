Ferocious ha una data di uscita annunciata: ecco quando potremo giocare al nuovo sparatutto con dinosauri

L'editore tinyBuild e il team di sviluppo OMYOG hanno annunciato infine la data di uscita di Ferocious , lo sparatutto a base di dinosauri che è stato annunciato già da alcuni anni ed è praticamente in dirittura d'arrivo: sarà infatti disponibile dal 4 dicembre .

FPS e survival con dinosauri

Sviluppato dallo studio OMYOG, Ferocious promette meccaniche survival all'interno della struttura generale da sparatutto in prima persona, con la necessità di sopravvivere su una pericolosa isola nella quale dovremo vedercela sia con i dinosauri che con nemici umani, oltre a un ecosistema generalmente ostile.

Il gioco è stato annunciato per la prima volta nel 2021 e abbiamo poi avuto modo di sperimentarlo più nel dettaglio in un provato di Ferocious proprio l'estate scorsa, ma a questo punto siamo giunti alla vigilia del lancio della versione completa.

Il gioco ci pone dunque davanti a un action FPS con dinamiche piuttosto classiche ma anche con l'aggiunta di elementi survival e adventure in prima persona e single player, con crafting e altri elementi ad arricchire il gameplay. Al momento Ferocious è previsto solo su PC, in attesa di eventuali annunci sul lancio in formato console.