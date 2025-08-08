Ferocious, abbiamo esplorato l’isola dominata dai dinosauri

Su Steam è disponibile da qualche settimana una corposa demo che ci ha permesso di farci un'idea più precisa sulla produzione e di valutare l'attuale stato dei lavori.

Realizzato da un team ristrettissimo e annunciato ufficialmente nel 2023, si tratta di un FPS ambientato in un'isola dominata dalla natura quasi incontrastata e dai dinosauri per l'appunto, scenario ideale di un'avventura in cui ci si dovrà fare strada imbracciando fucili e pistole, esplorando mappe di discrete dimensioni e imparando a domare i rettili giganti per sgominare un'organizzazione dagli intenti ovviamente malefici.

Per chi è cresciuto guardando Il Pianeta dei Dinosauri, strepitoso documentario di Piero Angela del 1993, o collezionando ogni fascicolo di Dinosauri: Alla scoperta dei giganti della preistoria, collana della DeAgostini con cui era possibile comporre lo scheletro di un T-Rex fluorescente, Ferocious potrebbe apparire come un progetto piuttosto intrigante e attraente.

Che il binomio dinosauri e polvere da sparo funzioni alla grande non lo scopriamo certo oggi. Già al tempo dei primi giochi dedicati a Jurassic Park era chiaro come il sole quanto potesse essere soddisfacente e divertente avere la meglio su giganteschi bestioni vomitandogli addosso una quantità spropositata di piombo. Con l'indimenticabile Turok: Dinosaur Hunter il piacevole connubio diede ulteriore prova della sua efficacia, con bocche di fuoco dotate di potere distruttivo oltre ogni immaginazione e rettili di ogni forma e dimensione da tramutare in bistecche cotte al sangue.

Esplorazione difficoltosa

Nonostante il gioco sia in sviluppo addirittura dal 2022, Ferocious allo stato attuale è ancora un cantiere a cielo aperto, un progetto che necessita di numerosi accorgimenti per poter brillare e configurarsi come un gioco valido e meritevole di attenzioni. L'idea alla base è certamente interessante, per quanto rivolta alla nicchia di appassionati di dinosauri, ma al momento sono davvero troppi i problemi tecnici e le sviste che rendono l'esperienza zoppicante e limitata in più di un senso.

In Ferocious vestirete i panni di San Win, personaggio di cui attualmente si sa ancora poco. Ha un passato da mercenario, è naufragato su un'isola misteriosa ed è alla disperata ricerca del fratello scomparso. Il protagonista ha un'ampia conoscenza delle armi da fuoco e possiede un buon spirito d'adattamento. Con bacche e funghi può creare unguenti capaci di ripristinare la barra della vita. Sa perfettamente come costruire un giubbotto antiproiettile. Arbusti e tronchi, nelle sue mani esperte, possono trasformarsi in lance di discreta efficacia. Non c'è traccia di elementi survival in Ferocious, beninteso, e anche la componente crafting è piuttosto contenuta e secondaria all'esperienza, dal momento che, per lo più, raccoglierete medikit e proiettili lungo il percorso.

La ricerca del fratello perduto, porterà il buon San a scontrarsi piuttosto velocemente sia con insetti troppo cresciuti, sia con le sentinelle di Manifesto, oscura organizzazione che ha parzialmente colonizzato l'isola per i suoi scopi capitalistici e di sfruttamento intensivo non solo delle risorse naturali, ma anche dei dinosauri che abitano il luogo.

Gli scenari di Ferocious non brillano particolarmente per originalità, ma sono sufficientemente intricati

La demo mette a disposizione due aree, entrambe aperte e che incentivano l'esplorazione per completare le missioni e per raggiungere aree segrete generose di equipaggiamento e piccoli tesori. Il primo di questi scenari era la più classica delle foreste costellata da antiche rovine di un popolo preistorico e di accampamenti sorvegliati da guardie armate. L'altra, più ampia e intricata, propone una laguna ricca di corsi d'acqua da attraversare obbligatoriamente in canoa, perché territorio di enormi dinosauri pronti a divorare qualsiasi cosa osi invadere il loro territorio.

Si individua qualche traccia di Far Cry 3 nelle ambientazioni e nel ritmo d'azione di Ferocious. Non c'è ovviamente lo stesso grado di libertà del capolavoro di Ubisoft, ma l'approccio all'azione è relativamente simile. Facendosi strada tra i sentieri, cercando il meccanismo che sblocca una porta, muovendosi di soppiatto tra la bassa vegetazione, ci si sente nuovamente nei panni di Jason Brody, anch'egli alle prese con una fauna tutt'altro che mansueta e con sgherri armati di tutto punto.

Di tanto in tanto le armi vanno ripulite per garantirne l'efficienza in tutte le situazioni

L'esplorazione, del resto, è uno dei cardini di questo gioco. La mappa è disseminata di punti interrogativi che segnalano luoghi d'interesse generosi di ricompense e il più delle volte bisogna aguzzare la vista per individuare la strada giusta da seguire o dove cercare la chiave che apre la porta che sbarra la strada. Il level design prova insomma a infondere varietà e libertà d'azione, sebbene i risultati siano altalenanti a causa dei numerosi problemi del gioco.

Muovere San, tanto per cominciare, è inutilmente difficoltoso. Piccoli ostacoli possono bloccarne completamente il movimento, saltare muretti bassi è un'operazione che spesso necessita di diversi tentativi, nuotare significa incastrarsi in un numero indefinito di rocce e sporgenze a volte persino invisibili ad occhio nudo. Come se non bastasse, non mancano magagne tecniche ben più gravi. In un paio di casi siamo stati costretti a riavviare il programma, perché la sentinella in possesso della chiave per andare avanti nella missione era sparita dal campo di battaglia.



In specifici banchi di lavoro, e con le risorse necessarie, potrete potenziare le bocche di fuoco aggiungendo, per esempio, mirini più precisi o caricatori più ampi

La stessa IA dei nemici è deficitaria in più di un senso. A volte sono in grado di individuare la posizione di San anche quando nascosto dietro a qualche riparo. In altri casi è possibile coglierli di sorpresa, ed eliminarli con un fulmineo attacco con il coltello, anche se girati verso il protagonista. Insomma, di situazioni al limite del demenziale ce ne sono capitate parecchie nel corso delle nostre quattro ore necessarie a completare la demo. In tutto questo, inoltre, non mancano nemmeno problemi estetici rilevanti, come un pop-up costante e altre problematiche minori come clip di effetti sonori che si ripetono in loop fino a quando si ricarica la partita o si incappa in un filmato.

A fronte di un comparto tecnico tutt'altro che stellare, che ricicla di continuo asset ed elementi dello scenario, che presenta modelli poligonali mai troppo dettagliati e che propone un'effettistica generalmente superata, ci saremmo quantomeno aspettati un'esperienza che filasse più liscia e priva di così tante complicazioni.

I segreti sparsi per la mappa sono davvero molti

Anche il gunplay, del resto, non è affatto esente da critiche. Se sulla precisione delle hit box non ci si può lamentare più di tanto, nonostante qualche colpo alla testa venga assorbito senza problemi da parte degli avversari, ciò che manca in varie occasioni è il feedback dei colpi esplosi. Ciò è dovuto principalmente agli effetti sonori spesso mancanti: esplosioni che non sprigionano alcun suono, scariche di fucile in chiaro ritardo, anche in questo caso siamo stati tristi testimoni di situazioni a tratti paradossali.