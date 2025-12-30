Perché Rockstar non crea altro oltre a GTA e Red Dead Redemption? Un ex sviluppatore spiega

Rockstar Games è nota oggigiorno per due saghe: Grand Theft Auto e Red Dead Redemption . Non è più una compagnia che produce nuove IP, come Max Payne, L.A. Noire e Midnight Club (tramite team esterni, anche).

Cosa ha detto Vermeij sui giochi di Rockstar Games

Parlando con GameHub, Vermeij ha spiegato che "la verità è che se hai uno studio che possiede un gioco di enorme successo, non ha alcun senso fare cambiamenti drammatici. Qualsiasi idea strana tu possa avere, dovresti inserirla in GTA piuttosto che fare un gioco completamente nuovo".

GameHub porta l'esempio di giochi di Rockstar Games come Agent (una avventura in stile James Bond ambientata durante la Guerra Fredda) e un titolo a tema zombie ambientato su un'isola scozzese che non ha mai visto la luce. Vermeij ha quindi affermato che non si pente di averli messi da parte per lavorare su GTA.

"Col senno di poi, non penso che abbiano perso un'occasione non lavorandoci, né con il gioco di zombie né con altre sperimentazioni come Agent. Non sarebbero stati belli quanto GTA. Sarebbero stati una perdita di tempo e una distrazione".

Ciò detto, Vermeij prova grande rispetto per i team di sviluppo che mettono da parte ciò che gli ha portato successo per qualcosa di nuovo, come fatto da Larian Studios che ha deciso di passare a Divinity invece che lavorare a Baldur's Gate 4. "Buon per loro, ma è una mossa coraggiosa. Non è qualcosa di scontato. È molto rischioso. È più facile continuare a fare quello che stai già facendo".

A questo riguardo, sapevate che Baldur's Gate 3 fu limitato dal motore grafico? Per Divinity, Larian ne sta creando uno nuovo.