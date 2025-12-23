GTA Tokyo era reale ed è quasi stato sviluppato, ma non era un progetto di Rockstar Games

Ora, però, scopriamo che un " GTA Tokyo " è quasi stato realizzato, anche se non sarebbe stato sviluppato da Rockstar Games.

GTA è una serie di videogiochi tipicamente americana, sia nelle tematiche che nell'ambientazione. In passato la serie si è spostata fuori dagli Stati Uniti (a Londra nello specifico), ma perlopiù è rimasta nei propri lidi.

Cosa ha detto l'ex Rockstar su GTA Tokyo

A svelarlo è Obbe Vermeij, ex technical director di Rockstar Games, che ha parlato con GamesHub e ha raccontato di questo intrigante progetto sul quale si è discusso grazie ai rumor per lungo tempo.

"Avevamo delle idee riguardo a giochi di GTA ambientati a Rio de Janeiro, Mosca e Istanbul. Tokyo è quasi successo. Un altro studio in Giappone ci avrebbe lavorato, prendendo il nostro codice e creando GTA: Tokyo. Alla fine però non se ne è fatto nulla".

Il motivo per cui il progetto non è stato realizzato, secondo Vermeij, sono i soldi: "Le persone adorano avere queste idee folli ma poi quando devi metterci sopra miliardi di dollari è troppo facile scegliere di fare ciò che sai già fare. Inoltre, gli Stati Uniti sono in pratica l'epicentro della cultura occidentale, quindi tutti conoscono le città, anche le persone che non ci sono mai state. Hanno una immagine mentale di tali città".

L'ex Rockstar spiega anche che oramai non dobbiamo aspettarci scelte strane per quanto riguarda l'ambientazione, perché ci vuole troppo tempo per sviluppare i videogiochi: "Se i giochi chiedessero ancora un anno per essere realizzati, certo, potresti divertirti un po', ma non corri rischi quando c'è un GTA ogni 12 anni. Non sceglierai una nuova ambientazione.

Persino nuove città in Nord America non verranno scelte, secondo Vermeij, il quale ritiene che Rockstar Games ruoterà tra le città USA già note, ovvero le parodie di New York, Los Angeles e Las Vegas. "GTA Toronto? Non funzionerebbe".

Infine, se avete domande sul prezzo di GTA 6, un ex Rockstar Games pensa di saperlo e non è di 100 dollari.