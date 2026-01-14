Rockstar Games avrebbe reso pubbliche informazioni di GTA 6 Online tramite dei documenti di tribunale

People Make Games ha seguito fin dall'inizio lo scontro tra Rockstar Games e l'IWGB e ha recentemente pubblicato un video che copre gli sviluppi del caso fino a questo momento. Nell'ambito dell'udienza preliminare, il rappresentante legale di Rockstar ha menzionato un "elemento top secret di GTA 6", affermando che era così riservato da non sentirsi a suo agio a parlarne ad alta voce, chiedendo invece al giudice di leggerlo in privato.

Come forse ricorderete, Rockstar ha accusato gli sviluppatori licenziati di aver condiviso importanti informazioni riservate. La cosa ironica è che ora alcune di queste informazioni riservate sono diventate pubbliche attraverso il procedimento giudiziario, inclusi alcuni dettagli molto preliminari sulla forma che GTA 6 Online potrebbe assumere.

La battaglia legale di Rockstar Games con l'Independent Workers' Union of Great Britain è arrivata in tribunale la scorsa settimana per stabilire se oltre 30 dipendenti accusati di "grave cattiva condotta" siano stati effettivamente licenziati ingiustamente.

Cosa sappiamo sui documenti di Rockstar Games

Il problema è che Rockstar Games non ha richiesto delle restrizioni sui documenti quindi People Make Games ha potuto richiedere un appuntamento e visionare le prove, riproponendole in forma completa. Tali informazioni sembrano provenire da una conversazione di un dipendente licenziato, frustrato per l'impossibilità di prendersi del tempo libero per delle limitazioni imposte dalla compagnia.

"Hanno menzionato che la grande sessione che abbiamo fatto oggi era 'difficile da realizzare', ma si trattava di 32 giocatori: non capisco come potesse essere difficile", ha scritto l'ex dipendente su Discord, dopo aver precisato di lavorare in un team di 56 persone. "Sembra il classico 'avete più studi di tester QA, possibile che nessuno riesca a organizzare una sessione da 32 giocatori e permettere alle persone di avere il loro tempo libero'...", ha aggiunto un altro dipendente, anch'egli licenziato in seguito a quei messaggi.

Rockstar fa riferimento a questi messaggi come a "informazioni altamente riservate e commercialmente sensibili relative ai contenuti e alle funzionalità di un servizio online non annunciato", sostenendo che tali informazioni costituiscano una fuga di notizie perché "discutevano il numero specifico di giocatori online previsto per questo nuovo servizio".

Supponendo che si parli della modalità online di GTA 6, non è in realtà una sorpresa visto che già ora GTA Online supporta 32 giocatori su un server. Al massimo, questa dichiarazione contraddice dei rumor che volevano GTA 6 Online in grado di supportare almeno 64 giocatori, fino a un massimo di 96 utenti con un aggiornamento futuro.

In generale, pare che i documenti condivisi non includano particolari informazioni su GTA 6, ma permettono di capire quali erano le lamentele degli ex-dipendenti, compreso il crunch, dubbi sull'IA generativa o il cambiamento di certi bonus forniti da Rockstar Games.

Il processo non è ancora concluso, ma gli sviluppatori di GTA 6 licenziati da Rockstar non hanno ottenuto il reintegro.