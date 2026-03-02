GTA 6 si mostra in un nuovo leak, pare, protagonista di una strana storia

Un nuovo presunto video di GTA 6 sta circolando online in queste ore e non sappiamo per quanto tempo rimarrà disponibile ma proviamo comunque a riportarlo qui sotto: tuttavia, la cosa più interessante è forse la storia di questo leak , considerando che il video, di per sé, mostra davvero poco o nulla del gioco.

Un video precedente ai famosi leak di GTA 6

Il video è stato pubblicato il primo marzo attraverso un messaggio su Instagram dall'account vice.city.alligator, il quale sostiene di aver ritrovato questo video sul proprio telefono, rimasto fermo lì per oltre quattro anni. Lo potete vedere qui sotto, ma non sappiamo per quanto tempo rimarrà online.



Questo significherebbe che il video in questione risale a prima dei famosi leak del 2022 e potrebbe dunque rappresentare un elemento di importanza "storica", per così dire.

L'utente sostiene di conoscere "un ragazzo che lavorava in Rockstar", il quale avrebbe diffuso questo video registrato direttamente dalla postazione di sviluppo durante il periodo del lockdown e si tratterebbe di un documento precedente di qualche mese i famosi leak che hanno colpito GTA 6 nel 2022.

"Ci ho pensato a lungo, ma dato che non lavora più lì, ho deciso di pubblicarlo", ha spiegato Vice City Alligator. "[Ad essere sinceri], non mostra letteralmente nulla, ho solo chiesto di mostrarmi un lavoro di cui andavano fieri. La qualità è pessima perché me l'hanno inviato via e-mail (hanno dovuto comprimerlo). Non avrei mai pensato di pubblicarlo perché non è niente di speciale".

Sembra peraltro che l'account sia stato creato specificamente per pubblicare questo messaggio e pare non venga più ripreso, dunque non sembra possibile ottenere ulteriori informazioni da parte dell'autore.

Potrebbe essere un falso, ma l'aspetto generale corrisponde a quello che abbiamo visto finora di GTA 6, dunque nel caso sarebbe uno scherzo veramente ben costruito. Nel frattempo, GTA 6 è stato aggiunto al database di PlayStation Store, facendo pensare a possibili novità in arrivo.