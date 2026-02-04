GTA 6 avrà un prezzo più alto del normale? La risposta di Take-Two è da interpretare

In occasione della recente conferenza dalla quale sono emersi i risultati finanziari del publisher, è arrivato anche un commento del CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, sulla famosa questione del prezzo di GTA 6, che continua ad essere al centro di discussioni sulla possibilità che possa essere più alto del normale.
In verità, la risposta è alquanto vaga e si apre a diverse interpretazioni, dunque resta aperta la possibilità che il colossal di Rockstar Games possa essere venduto a un prezzo superiore, ma Zelnick quantomeno ha riconosciuto che la compagnia "sente di essere legata da un patto con i consumatori", che potrebbe forse rendere più tranquilli.
Tuttavia, tutto il discorso resta interpretabile in varie maniere, dunque è difficile prenderlo come una smentita vera e propria e la questione può rimanere al centro del dibattito, fra idee che possa arrivare a costare 90 o 100€.
"Il nostro lavoro è intrattenere le persone, non creare ricavi"
"Abbiamo discusso a lungo su come offrire un valore aggiunto rispetto al prezzo richiesto", ha poi aggiunto Zelnick, e questo elemento in particolare del discorso risulta piuttosto vago, "Credo che questo sia ciò per cui siamo conosciuti".
Per il CEO di Take-Two, insomma, il prezzo dei giochi prodotti è sostanzialmente inferiore al loro valore, ma questo non significa che questo sia comunque basso, o al pari degli altri.
In pieno stile corporate, Zelnick ha poi aggiunto che "il nostro lavoro è intrattenere le persone, non è creare ricavi. I ricavi derivano dall'intrattenimento delle persone".
In quest'ottica ha ribadito come sia importante che "tutti possano partecipare", aggiungendo che "in realtà, stiamo rendendo il gioco sempre più accessibile e conveniente", cosa che potrebbe far pensare al mantenimento di un prezzo standard per GTA 6.
Nel frattempo, la compagnia ha smentito che GTA 6 possa essere disponibile solo in digitale al lancio e arrivare dopo in formato fisico, mentre il marketing a supporto dell'uscita dovrebbe partire già da questa estate.