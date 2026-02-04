GTA 6 avrà un prezzo più alto del normale? La risposta di Take-Two è da interpretare

Tuttavia, tutto il discorso resta interpretabile in varie maniere, dunque è difficile prenderlo come una smentita vera e propria e la questione può rimanere al centro del dibattito, fra idee che possa arrivare a costare 90 o 100€ .

In verità, la risposta è alquanto vaga e si apre a diverse interpretazioni, dunque resta aperta la possibilità che il colossal di Rockstar Games possa essere venduto a un prezzo superiore, ma Zelnick quantomeno ha riconosciuto che la compagnia "sente di essere legata da un patto con i consumatori ", che potrebbe forse rendere più tranquilli.

In occasione della recente conferenza dalla quale sono emersi i risultati finanziari del publisher, è arrivato anche un commento del CEO di Take-Two, Strauss Zelnick , sulla famosa questione del prezzo di GTA 6 , che continua ad essere al centro di discussioni sulla possibilità che possa essere più alto del normale .

"Il nostro lavoro è intrattenere le persone, non creare ricavi"

"Abbiamo discusso a lungo su come offrire un valore aggiunto rispetto al prezzo richiesto", ha poi aggiunto Zelnick, e questo elemento in particolare del discorso risulta piuttosto vago, "Credo che questo sia ciò per cui siamo conosciuti".

Per il CEO di Take-Two, insomma, il prezzo dei giochi prodotti è sostanzialmente inferiore al loro valore, ma questo non significa che questo sia comunque basso, o al pari degli altri.

In pieno stile corporate, Zelnick ha poi aggiunto che "il nostro lavoro è intrattenere le persone, non è creare ricavi. I ricavi derivano dall'intrattenimento delle persone".

In quest'ottica ha ribadito come sia importante che "tutti possano partecipare", aggiungendo che "in realtà, stiamo rendendo il gioco sempre più accessibile e conveniente", cosa che potrebbe far pensare al mantenimento di un prezzo standard per GTA 6.

Nel frattempo, la compagnia ha smentito che GTA 6 possa essere disponibile solo in digitale al lancio e arrivare dopo in formato fisico, mentre il marketing a supporto dell'uscita dovrebbe partire già da questa estate.