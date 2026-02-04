GTA Online riceverà supporto anche dopo l'uscita di GTA 6? L'editore è sicuro di cosa accadrà

Durante una recente riunione finanziaria, il CEO di Take-Two Interactive - Strauss Zelnick - ha confermato che lo sviluppatore Rockstar Games continuerà a supportare GTA Online anche dopo la pubblicazione di Grand Theft Auto 6 . Non crediamo ci fossero molti dubbi a riguardo, ma le sue dichiarazioni sono comunque interessanti sotto alcuni punti di vista.

Cosa ha detto il CEO di Take-Two su GTA Online

Zelnick ha spiegato: "Sentite, è Rockstar Games che ha le informazioni riguardo al tipo di contenuti dei propri giochi e riguardo alle strategie di marketing: in generale, non interferiamo più di tanto quando si tratta delle attività creative delle nostre etichette".

"Al tempo stesso, ho tutte le ragioni per credere che continueremo a supportare GTA Online. C'è una grande comunità che lo ama, che continua a giocare. Inoltre, in questo trimestre fiscale, Rockstar ha messo in mostra che è in grado di pubblicare contenuti aggiuntivi di qualità, sebbene GTA Online sia sul mercato da tanto tempo, le persone continuano a connettersi."

In generale, Take-Two è sempre pronta a supportare i giochi online, se ovviamente questi raccolgono utenti. Ciò che si deve invece capire è come sarà gestita la parte online di GTA 6. Sarà una modalità completamente separata dall'attuale GTA Online? Il vecchio gioco vedrà l'arrivo di novità esclusive solo per i possessori di Grand Theft Auto 6? Non lo sappiamo per il momento e probabilmente dovremo attendere ancora un po' per poterne sapere di più.

Segnaliamo infine che GTA 6 deve essere censurato per essere pubblicato in Russia: lo chiede il Consiglio Mondiale del Popolo Russo.