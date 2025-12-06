Rockstar regala 500.000$ in GTA Online: dovete solo compiere un piccolo passaggio

Se volete rimanere sul pezzo in Grand Theft Auto Online e avere accesso tutte le ultime novità, dovete assolutamente giocare regolarmente e continuare ad accumulare GTA$ per permettervi di acquistare i contenuti migliori. Una seconda soluzione è farseli regalare da Rockstar Games.

Un po' di contanti non fanno mai male dopotutto e ora Rockstar Games sta offrendo ai giocatori ben 500.000 GTA$. Dovete solo compiere un piccolo passaggio.