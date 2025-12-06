Rockstar regala 500.000$ in GTA Online: dovete solo compiere un piccolo passaggio

Se volete rimanere sul pezzo in Grand Theft Auto Online e avere accesso tutte le ultime novità, dovete assolutamente giocare regolarmente e continuare ad accumulare GTA$ per permettervi di acquistare i contenuti migliori. Una seconda soluzione è farseli regalare da Rockstar Games.
Un po' di contanti non fanno mai male dopotutto e ora Rockstar Games sta offrendo ai giocatori ben 500.000 GTA$. Dovete solo compiere un piccolo passaggio.
Come ottenere 500.000 GTA$ in Grand Theft Auto Online
Per avere questa gradita ricompensa, quello che dovete fare è collegare l'account Discord all'account Rockstar Games. Come potete vedere qui sotto, dovete solo utilizzare il link indicato da Rockstar Games per raggiungere il server dello sviluppatore e scoprire tutti i dettagli su come eseguire il collegamento e ricevere la ricompensa.
I soldi extra sono inoltre molto comodi per l'espansione di GTA Online in arrivo. Ricordiamo infatti che "A Safehouse in the Hills" sarà disponibile dal 10 dicembre e, oltre a permetterci di comprare una magione, reintrodurrà nella storia di GTA uno dei protagonisti di GTA 5, Michael De Santa.
Per tutte le novità sui contenuti in arrivo, potete leggere la nostra notizia su Grand Theft Auto Online e sulle novità previste.