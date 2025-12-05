Da GTA V a Grand Theft Auto Online, Michael De Santa sta per tornare ufficialmente

Michael De Santa sta per tornare ufficialmente: rivedremo uno dei tre protagonisti di GTA V nel nuovo aggiornamento di Grand Theft Auto Online, A Safehouse in the Hills, che sarà disponibile su PC, PlayStation e Xbox a partire dal 10 dicembre.

L'update in questione non si limiterà a espandere l'offerta abitativa di Los Santos, bensì porterà con sé contenuti narrativi di un certo spessore, nuovi veicoli, funzionalità inedite e soprattutto il ritorno di una figura amatissima dai fan: Michael, uno dei protagonisti del quinto capitolo della serie di Rockstar Games.

Il fulcro di A Safehouse in the Hills è rappresentato dalle nuove residenze firmate Prix Luxury Real Estate, l'elite dell'immobiliare losantina: si tratta di abitazioni destinate alle persone più benestanti della città, qualunque sia il modo in cui sono arrivate al successo.

Queste nuove proprietà, situate in alcuni dei quartieri più esclusivi di Los Santos, non sono case comuni: possono contare su di una cura realizzativa assoluta, panorami mozzafiato, interni di gran pregio e tantissime possibilità di personalizzazione.