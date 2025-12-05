Da GTA V a Grand Theft Auto Online, Michael De Santa sta per tornare ufficialmente

Michael De Santa sta per tornare ufficialmente: rivedremo uno dei tre protagonisti di GTA V nel nuovo aggiornamento di Grand Theft Auto Online, A Safehouse in the Hills, che sarà disponibile su PC, PlayStation e Xbox a partire dal 10 dicembre.
L'update in questione non si limiterà a espandere l'offerta abitativa di Los Santos, bensì porterà con sé contenuti narrativi di un certo spessore, nuovi veicoli, funzionalità inedite e soprattutto il ritorno di una figura amatissima dai fan: Michael, uno dei protagonisti del quinto capitolo della serie di Rockstar Games.
Il fulcro di A Safehouse in the Hills è rappresentato dalle nuove residenze firmate Prix Luxury Real Estate, l'elite dell'immobiliare losantina: si tratta di abitazioni destinate alle persone più benestanti della città, qualunque sia il modo in cui sono arrivate al successo.
Queste nuove proprietà, situate in alcuni dei quartieri più esclusivi di Los Santos, non sono case comuni: possono contare su di una cura realizzativa assoluta, panorami mozzafiato, interni di gran pregio e tantissime possibilità di personalizzazione.
Il ruolo di Michael
Come sappiamo, Michael De Santa non sarà presente in GTA 6, dunque il suo ritorno nell'aggiornamento A Safehouse in the Hills è qualcosa di particolarmente rilevante e il personaggio non si limiterà a fare un cameo, bensì avrà un ruolo preciso all'interno del pacchetto.
Michael fungerà fondamentalmente da ponte fra i contenuti narrativi e le nuove missioni di GTA Online, rendendosi protagonista di alcuni scambi che non mancheranno di emozionare gli appassionati della serie targata Rockstar Games.