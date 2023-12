GTA 6: l'attore di Michael De Santa ha spiegato di non essere nel gioco

GTA 6 è ancora lontano, anche se ormai è stato presentato, così le voci di corridoio continuano ad abbondare. Una riguarda la presenza di Michael De Santa nel gioco. Per chi non lo conoscesse si tratta di uno dei protagonisti di GTA 5. Ned Luke, l' attore che l'ha interpretato, ha però negato la presenza del personaggio nel nuovo capitolo della serie GTA.

Michael non sarà nel gioco

Il collegamento tra Luke e GTA 6 è nato da un'intervista concessa a Larry Lawton per il suo podcast, un ex criminale convertitosi al mondo dell'intrattenimento. Lawton presenta Luke dicendo: "Michael da Grand Theft Auto 5 e Grand Theft Auto 6".

Luke, precisa quasi immediatamente di non sapere niente di GTA 6, ossia di non fare parte del progetto. Lawton sembra quindi ritrattare, per poi incalzarlo successivamente, chiedendogli se non possa parlare di GTA 6. La risposta di Luke è perentoria: "Di GTA 6 non posso dire nulla."

Lawton non demorde e gli chiede se è dentro il progetto. Al che Luke risponde di no ridacchiando, per poi fare una specie di battuta sulla sua presenza e concludere che non potrebbe dire nulla in ogni caso, considerando che è ancora sotto NDA, probabilmente quello firmato per il quinto capitolo della serie."

Luke ha anche ricordato come Rockstar Games non riprenda mai i vecchi protagonisti della serie per i nuovi.

Per il resto vi ricordiamo che GTA 6 è previsto per il 2025 su PS5 e Xbox Series X e S, le uniche versioni annunciate finora. Successivamente dovrebbe arrivare anche su PC, con il solito ritardo dei giochi di Rockstar.