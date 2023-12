Riven: il remake cambia nome e si mostra in alcune immagini

Il remake di Riven ha cambiato nome , diventando Riven: New Discoveries from the Lost D'ni Empire . L'annuncio è stato dato dallo studio di sviluppo Cyan, che però non ha ancora fornito una data d'uscita. In compenso ha pubblicato le prime immagini .

Le immagini

Riven: New Discoveries from the Lost D'ni Empire sarà pubblicato su PC e sarà acquistabile tramite Steam e GOG. Per chi non lo conoscesse, è il seguito diretto di Myst, un'avventura grafica in prima persona dai puzzle molto intricati e dalla storia evocativa.

Il giocatore si ritrova sull'isola di Rivnen dove deve salvare Catherine, la moglie del protagonista Atrus, tenuta prigioniera da Gehn, il padre di Atrus nonché autodichiarato signore di Riven. Per fermarlo bisognerà esplorare tutta l'isola e risolvere moltissimi puzzle, pensati per mettere alla prova l'intelletto del giocatore.

Cyan ha promesso che la nuova versione di Riven espanderà la narrativa del gioco oltre il capitolo del 1997 e oltre Myst, offrendo un mondo di gioco coinvolgente e dallo stile in linea con quelli dei capitoli precedenti.

L'obiettivo è quello di creare qualcosa che piaccia ai fan storici della serie, così come ai nuovi giocatori, che magari potrebbero scoprire qualcosa di diverso. Nelle immagini abbiamo potuto ammirare alcuni dei luoghi del gioco, che offrirà delle architetture peculiari.