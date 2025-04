Riven remake ha ricevuto un grosso aggiornamento con ray tracing e altri miglioramenti

L'ottimo remake di Riven, il seguito di Myst, ha recentemente ricevuto un grosso aggiornamento che non è stato molto pubblicizzato da Cyan Worlds ma che introduce dei grandi miglioramenti tecnici, tra i quali anche l'introduzione del ray tracing.

Come riportato dagli sviluppatori su Steam, il nuovo aggiornamento rende il remake di Riven ancora migliore, con l'aggiunta del supporto per il ray tracing su PC e Mac e migliorando in questo modo la qualità grafica in termini di riflessi e illuminazione, elementi che risultano piuttosto importanti nella particolare estetica del gioco.

Oltre a questo, ci sono comunque anche diverse altre introduzioni interessanti, che riguardano impostazioni automatiche in base alle opzioni di supersampling utilizzate dagli utenti e il supporto per DLSS 4.0, Intel XeSS e TSR.