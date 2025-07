Lo studio di Myst e Riven ha annunciato altri licenziamenti, dopo aver mandato a casa metà dello staff

Cyan ha condiviso un foglio di calcolo contenente l'elenco e i dettagli delle 14 persone coinvolte, così da aiutarli a cercare un nuovo lavoro. Non è chiaro se qualcuno di questi individui facesse già parte del gruppo colpito dai licenziamenti di marzo, poiché Cyan non ha specificato dei numeri precisi.

A marzo, il team dirigenziale di Cyan - che presumibilmente è ciò che resta ora della compagnia - aveva dichiarato: "Siamo in attività da moltissimo tempo e abbiamo già superato momenti difficili in passato. La nostra sincera speranza è di continuare a esistere e di offrire quel tipo di esperienze che solo Cyan è in grado di creare."

Purtroppo il mercato non è più molto amichevole per il genere delle avventure punta e clicca, probabilmente troppo complesse e poco appetibili per il giocatore moderno, che preferisce esperienze come Grow a Garden, più semplici e dirette. Nemmeno il remake di Riven, un ottimo titolo, è riuscito a risollevare le sorti di Cyan, che ora versa in una grossa crisi.